كارفور تحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيس الدولة بجوائز تتجاوز 2.5 مليون درهم وتخفيضات 50 %

المصدر: دبي - البيان

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تحتفل كارفور، التي تملكها وتديرها شركة «ماجد الفطيم» في الإمارات، باليوبيل الذهبي لتأسيس الإمارات من خلال إتاحة الفرصة أمام كل أفراد المجتمع للفوز بجوائز قيمة والاستمتاع بخصومات على أفضل المنتجات والكثير من المفاجآت. وأطلقت كارفور حملة «اليوم الوطني» الأضخم على الإطلاق، ابتداءً من اليوم 22 نوفمبر. وستشهد أنشطة وفعاليات خاصة من 2 إلى 4 ديسمبر، وسيتم تقديم آيس كريم مجاناً لمختلف المجتمعات المحيطة في كل أرجاء الإمارات.

وتقدم كارفور، التي احتفلت أخيراً بمرور 26 عاماً على تأسيسها وحضورها كجزء من المجتمع الإماراتي، جوائز بقيمة 2.5 مليون درهم وذلك خلال الفترة التي تسبق اليوم الوطني، لأكثر من 5000 عميل من عملائها. وستتاح الفرصة يومياً لنحو 500 عميل للفوز بـ 500 درهم، في حين سيتم اختيار 5 عملاء محظوظين بطريقة عشوائية للفوز بخمسين ألف درهم وذلك في اليوم الوطني في 2 ديسمبر، كما سيتم توفير تخفيضات على 500 منتج تصل إلى 50%، على الفئات الرئيسية بما في ذلك الأطعمة والمشروبات والمنتجات الطازجة المحلية والإلكترونيات والأدوات المنزلية وأجهزة المطبخ وغير ذلك الكثير.

وقال برناردو بيرلويرو، الرئيس التنفيذي للعمليات في كارفور الإمارات لدى «ماجد الفطيم للتجزئة»: نحن فخورون بأن نشكل جزءاً من ماضي الإمارات ومستقبلها. ونهدف خلال السنوات الخمسين المقبلة وما بعدها الارتقاء بعروض البيع بالتجزئة التي نقدمها، بما يتماشى مع رؤية الحكومة 2071، وذلك من خلال استكشاف تقنيات وخدمات فريدة من نوعها تسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى جهودنا البيئية المستدامة ومساهمتنا في تحقيق هدف «ماجد الفطيم» بالوصول إلى المحصلة الإيجابية بحلول عام 2040.

وأضاف: كلنا اعتزاز في كارفور بكوننا جزءاً من التزام «ماجد الفطيم» لاستقطاب 3000 من المواهب والكفاءات الإماراتية خلال السنوات الخمس المقبلة، ونعمل جاهدين لنشر رسالة كارفور الإيجابية وتعزيز قيم الانتماء والولاء لوطننا الإمارات، بالإضافة إلى تقديم حزمة من العروض والتخفيضات ذات القيمة المضافة لعملائنا بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا جميعاً.

وستقوم عربات الآيس كريم التابعة لكارفور، خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر، بزيارة أحياء سكنية محددة في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان. وتطوع عدد من الزملاء الإماراتيين في كارفور لمرافقة هذه العربات وتقديم الآيس كريم مجاناً للسكان والزوار على حد سواء. وستلبي النكهات اللذيذة للآيس كريم والتي تجسد ألوان العلم الإماراتي، المذاقات المتنوعة وتضمن حصول كل شخص على ما يحتاجه ويفضله في اليوم الوطني.

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