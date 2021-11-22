خصومات «3 أيام من التخفيضات الكبرى» تصل إلى 90%

المصدر: دبي- البيان

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تقدم الدورة الثانية لعام 2021 من فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، والتي يترقبها المتسوقون وتستمر من 25 وحتى 27 نوفمبر، مجموعة ضخمة من الصفقات والتخفيضات الكبرى والجوائز الرائعة. ويمكن لسكان دبي وزوارها الاستفادة من تخفيضات تصل إلى 90 في المئة يقدمها أكثر من 500 علامة مع عدد من العروض الترويجية المذهلة في مراكز التسوق الأكثر شهرة على مستوى المدينة.

وتلتزم مراكز التسوق والمتاجر المشاركة في فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بجميع إجراءات الصحة والسلامة الصارمة تماشياً مع الإجراءات الحكومية لمنع انتشار وباء كوفيد 19، بما في ذلك ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

مراكز تسوق «ماجد الفطيم»

يمكن لمحبي التسوق التوجه إلى مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر معيصم، للحصول على فرصة الفوز بمليون نقطة شير.

ويمنح برنامج المكافآت الشهير من شركة «ماجد الفطيم» المتسوقين فرصة الفوز بجوائز كبرى خلال الدورة الحالية من فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، ويمكن لأعضاء برنامج المكافآت شير من «ماجد الفطيم»، الذين ينفقون 300 درهم في أي من مراكز التسوق المشاركة ويقومون بتحميل فواتير الشراء على تطبيق شير الدخول تلقائياً في السحب. وسيتم الإعلان عن فائز واحد يحصل على 1000000 نقطة شير، أي ما يعادل 1000000 درهم، يوم 1 ديسمبر.

دبي فستيفال سيتي مول

يقدم دبي فستيفال سيتي مول للمتسوقين الذين ينفقون 1000 درهم أو أكثر لدى متاجر التجزئة الموجودة بداخله استرداداً نقدياً بنسبة 10 في المئة على جميع مشترياتهم في شكل بطاقة هدايا دبي فستيفال سيتي مول، ويمكن لأولئك الذين يتطلعون إلى الاستفادة من هذا العرض الترويجي زيادة نسبة الاسترداد إلى 12.5 في المئة من خلال إجراء عملية شراء بحد أدنى 50 درهماً في سوق رايب باي ذا باي، السوق الموسمي الذي يقام في الهواء الطلق بالشراكة مع سوق رايب.

ابن بطوطة مول

يمكن لسكان دبي وزوارها الذين يتوجهون إلى ابن بطوطة مول خلال فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» الحصول على فرصة الفوز بإقامة لمدة ليلة واحدة في فندق بريميير إن ابن بطوطة، بالإضافة إلى فرصة الاستمتاع بتخفيض 20 في المئة على أي منفذ للمأكولات والمشروبات داخل الفندق. وللدخول في السحب، يتعين على المتسوقين إنفاق مبلغ 300 درهم كحد أدنى قبل توثيق فواتير الشراء الخاصة بهم في أحد مكاتب معلومات العملاء المنتشرة في مختلف أنحاء المول. وسيتم الإعلان عن الفائز سعيد الحظ يوم 28 نوفمبر.

إعمار مولز

يقدم كل من دبي مول ودبي مارينا مول وسوق الينابيع 3 أيام من التخفيضات المذهلة لجميع أفراد العائلة، وسواء كان المتسوقون يبحثون عن أكسسوارات أو ملابس أو أحذية، يمكنهم الاستفادة من العروض الترويجية الرائعة على جميع مشترياتهم بأسعار مذهلة. ويمكن لسكان دبي وزوارها تنزيل تطبيق دبي مول من خلال متجر أبل أو جوجل بلاي للتخطيط لزياراتهم.

تخفيضات 90 %

يمكن للمتسوقين الاستفادة من الصفقات الرائعة على تشكيلة واسعة من الأجهزة الإلكترونية ومستلزمات الديكور المنزلي والملابس والأكسسوارات، وغيرها الكثير خلال فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، وتشمل المتاجر المشاركة بلومنغديلز ودبنهامز وغاليري لافاييت واللولو وذات وهارفي نيكولز وماركس وسبنسر، وتشمل علامات الأزياء النسائية المشاركة بيرشكا وكوتش وإليسابيتا فرانشي ومانغو وريفر آيلند، ويمكن للرجال التسوق للحصول على منتجات العلامات التجارية المفضلة لديهم مثل كالفن كلاين وإمبوريو أرماني وغانت ولاكوست وبول آند بير وسكور براذرز، وتقدم متاجر مثل كوتون أون وإتش آند إم وإل سي وايكيكي وليفايز ومتلان عروضاً تناسب جميع أفراد العائلة.

ويشارك عدد من متاجر المجوهرات في فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، بما في ذلك ساعات ومجوهرات الفطيم وجوهرة للمجوهرات وكاليان للمجوهرات وريفولي وصديقي وأولاده وسواروفسكي وزن داياموندز. وتقدم متاجر الأدوات المنزلية مثل كريت آند باريل وتشاتلز آند مور وهومز آر أص وبوتري بارن وطنجرة وثنك كيتشن وفيلروي آند بوش، عروضاً ترويجية رائعة. ويمكن للمتسوقين الاستفادة من العروض التي تقدمها المتاجر المتخصصة في العطور مثل عبدالصمد القرشي وبن كامل للعطور وعود ميلانو والمخلط للعطور وفي برفيومز، خلال فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى». وتقدم متاجر الأجهزة الإلكترونية مثل إي-سيتي وهارمان هاوس وجاكيز للإلكترونيات وجمبو للإلكترونيات وشرف دي جي وفيرجن ميغاستور، عروضاً ترويجية على عدد من الأجهزة الكبيرة مثل شاشات التلفاز وغيرها الكثير.

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