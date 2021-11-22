«اتصالات» تطلق عروض الجمعة الخضراء

المصدر: أبوظبي – وام

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أطلقت «مجموعة اتصالات» عروض الجمعة الخضراء السنوية على باقة واسعة من الأجهزة والإكسسوارات، وبنسبة خصومات عالية تصل إلى 70 %.

وتشمل عروض الجمعة الخضراء على قائمة طويلة من الصفقات والخصومات على أجهزة الهواتف المتحركة، والتلفزيونات الذكية وخدمات الحياة المنزلية الذكية، وتستمر حتى 30 نوفمبر الجاري، عبر متاجر البيع بالتجزئة التابعة لــ «اتصالات»، كما يمكن أيضاً إجراء عمليات الشراء عبر تطبيق My Etisalat والموقع الإلكتروني www.etisalat.ae. ويمكن للعملاء الاستفادة من خصم يصل إلى 70 % على الإكسسوارات، وخصومات تصل إلى 45 % على أجهزة الهواتف الذكية؛ وخصومات تصل إلى 20% على خدمات الحياة المنزلية الذكية.

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