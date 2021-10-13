التجارة تقود مستقبل التحولات الاقتصادية في المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال

المصدر: دبي – البيان

لمشاهدة ملحق المنتدى العالمي للأعمال اضغط هنا

تنطلق اليوم الأربعاء الدورة السادسة للمنتدى العالمي الأفريقي للأعمال التي تنظمها غرفة دبي وإكسبو 2020 دبي، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تحت شعار "التجارة تقود مستقبل التحولات الاقتصادية" وسط مشاركة رفيعة المستوى تتمثل في عدد من رؤساء الدول ومجموعة كبيرة من الوزراء والقادة وكبار المسؤولين من مختلف دول القارة السمراء.

للتفاصيل اقرأ:

أفريقيا فرص المستقبل

«غرفة دبي»: غرب أفريقيا تتصدر تجارة الإمارة مع القارة السمراء

72 مليار درهم تجارة دبي مع القـارة السمـراء في 5 أعوام

المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال منصة لاستكشاف إمكانات القارة

الإمارات رائدة رقمياً عالمياً ونموذج نقتدي به

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز