38.8 مليار درهم أرباح 93 شركة مدرجة

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

حققت شركات وطنية مُدرجة نمواً في أرباحها وتحولاً إيجابياً من الخسارة إلى الربحية في عام 2020، واستمرت الشركات في التوصية بتوزيعات نقدية على المساهمين رغم التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة «كوفيد - 19».

وأظهر مسح لـ «البيان» ان أرباح 93 شركة مدرجة وصلت إلى 38.8 مليار درهم من 116 شركة. وبحسب المسح، فان 80% من الشركات أفصحت عن نتائجها حتى أمس، فيما لم تفصح 20% عن نتائجها السنوية حيث تنتهي اليوم المهلة القانونية للإفصاح.

ووفق المسح اعتماداً على نتائج الشركات المعلنة أمس، أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» تحقيق أرباح بنحو 9.03 مليارات درهم بنمو 3.8%، مقارنة بنحو 8.69 مليارات في 2019. وبلغت الإيرادات 51.7 ملياراً، وربح التشغيل 13 ملياراً مرتفعاً من 11.79 ملياراً. وارتفع إجمالي الأصول إلى 133.04 ملياراً في 2020 مرتفعاً من 128.26 ملياراً في 2019.

كما حققت طاقة أرباحا صافية تصل إلى 2.8 مليار درهم، ووصل حجم الإيرادات إلى 41.2 ملياراً، بانخفاض 6%.

وبحسب المسح، وصلت أرباح «إعمار العقارية» إلى 2.617 مليار درهم. وحقق مصرف أبوظبي الإسلامي 1.6 مليار درهم أرباحاً. وبلغت الأرباح لأبوظبي الوطنية للتأمين 371 مليوناً، كما بلغت أرباح «بنك أم القيوين الوطني» 212.5 مليون درهم.

وتحولت «الواحة كابيتال» من الخسارة للربحية بتسجيل 231 مليوناً، كما تحولت «فودكو القابضة» للربحية بنحو 55.86 مليوناً، وتحولت «رأس الخيمة للدواجن» للربحية بتحقيق 837.9 ألف درهم. وارتفعت أرباح «الوثبة الوطنية للتأمين» إلى 11.39 مليوناً، وزادت أرباح «الجرافات البحرية الوطنية» إلى 351.75 مليوناً، ونمت أرباح «أبوظبي الوطنية للتكافل» إلى 78.4 مليوناً، وزادت أرباح «أمان للتأمين» إلى 19.05 مليوناً. ونمت أرباح «الفجيرة الوطنية للتأمين» إلى 36.9 مليوناً، وزادت أرباح الوطنية للتكافل «وطنية» إلى 18.3 مليوناً، وصعدت أرباح «شعاع كابيتال» 166% إلى 125 مليوناً.

وعلى صعيد التوزيعات، أوصت أبوظبي الوطنية للتأمين «أدنيك» توزيع أرباح نقدية بنسبة 35%، فيما اقترحت «الواحة كابيتال» توزيع 6 فلوس للسهم الواحد بقيمة 110.3 ملايين، وأوصت الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 3 فلوس للسهم، وارتفعت أرباحها السنوية إلى 136.13 مليوناً.

لمتابعة التفاصيل اقرأ:

ـــ أرباح قوية للشركات الوطنية في 2020 مع توزيعات سخية

ـــ 371 مليوناً صافي أرباح «أبوظبي الوطنية للتأمين»

ـــ نمو صافي أرباح «أمان» إلى 19 مليون درهم

ـــ 2.6 مليار درهم أرباح إعمار العقارية

ـــ 1.6 مليار صافي أرباح «أبوظبي الإسلامي»

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