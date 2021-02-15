نمو صافي أرباح «أمان» إلى 19 مليون درهم

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين» (أمان)، المزود لخدمات التكافل المصرفي في الإمارات، نتائجها المالية الأولية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، حيث بلغ صافي الأرباح العائدة على المساهمين، 19 مليون درهم، بزيادة قدرها 117%، مقارنة مع صافي أرباح عام 2019، بلغ 8,7 ملايين.

وقال الدكتور صالح الهاشمي رئيس مجلس إدارة شركة «أمان»: «حققت أمان هدفها المتمثل بتأمين القيمة لجميع أصحاب المصلحة، كما أثبتت مرونتها في التعامل مع ظروف السوق الصعبة للغاية. وخلال العام الماضي، وضعنا خطة نمو جديدة وطموحة لثلاث سنوات، ولا شك أن الثمار الأولية التي قطفناها اليوم، ستدعم مساعينا لتبوؤ مكانة رائدة في سوق التكافل المصرفي الإماراتي.

وعلى الصعيد المستقبلي، سنواصل التركيز على تحسين استراتيجيتنا الاستثمارية الجديدة، وعملياتنا التشغيلية، فضلاً عن إطلاق منتجات وحلول غير مسبوقة، تتماشى مع موروث الابتكار لدينا». وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أمان»، جهاد فيتروني: «يظهر نجاحنا بمضاعفة صافي أرباحنا، أن الاستراتيجية الجديدة باتت تؤتي ثمارها بالفعل. ونحن متفائلون بقدرتنا على تقديم الخدمات والدعم المناسبين لجميع أصحاب المصلحة وتنفيذ خطط النمو لدينا، وزيادة حصتنا السوقية خلال 2021 وما بعده».

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