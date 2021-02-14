ماراثون نتائج الشركات الوطنية ينطلق بأرباح قوية وتوزيعات سخية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

حققت شركات وطنية مُدرجة نمواً في أرباحها وتحولاً إيجابياً من الخسارة إلى الربحية في العام المنصرم 2020، واستمرت الشركات في التوصية بتوزيعات نقدية على المساهمين وذلك على الرغم من التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا «كوفيد - 19».

ووفق رصد «البيان الاقتصادي» اعتماداً على نتائج الشركات المعلنة حتى أمس، تخطت أرباح «اتصالات» الموحدة العائدة إلى حقوق ملكية المساهمين حاجز 9.03 مليارات درهم في 2020، بزيادة قدرها 3.8%، ووصلت أرباح «إعمار العقارية» إلى نحو 2.617 مليار درهم، فيما بلغت أرباح «إعمار للتطوير» 1.66 مليار درهم، وأرباح «إعمار مولز» 703.6 ملايين درهم.

وبحسب الرصد، تحولت شركة «الواحة كابيتال» من الخسارة إلى الربحية بتسجيلها 231 مليون درهم في 2020، وأيضاً تحولت «فودكو القابضة» إلى الربحية بنحو 55.86 مليون درهم، كما تحولت شركة «رأس الخيمة للدواجن والعلف» إلى الربحية بعد تحقيقها 837.9 ألف درهم.

في سياق متصل، ارتفعت أرباح «الوثبة الوطنية للتأمين» إلى 11.39 مليون درهم في 2020، وزادت أرباح «الجرافات البحرية الوطنية» إلى 351.75 مليون درهم، ونمت أرباح «أبوظبي الوطنية للتكافل» إلى 78.4 مليون درهم، وزادت أرباح «أمان للتأمين» إلى 19.05 مليوناً، وقفزت أرباح «العالمية القابضة» 497% إلى أكثر من 3 مليارات درهم، وارتفعت أرباح «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» 20.4% إلى 127 مليون درهم.

وأيضاً ارتفعت أرباح «سوق دبي المالي» 14.3% إلى 138 مليون درهم، ونمت أرباح «الفجيرة الوطنية للتأمين» إلى 36.9 مليون درهم، وزادت أرباح الوطنية للتكافل «وطنية» إلى 18.3 مليون درهم، وصعدت أرباح «شعاع كابيتال» 166% إلى 125 مليون درهم، فيما قلصت «الخليج الاستثمارية» خسائرها إلى 30.34 مليون درهم، وتراجعت خسائر أبوظبي الوطنية لمواد البناء «بلدكو» إلى 7.938 ملايين درهم.

وعلى صعيد التوزيعات المعلنة أمس، أوصت أبوظبي الوطنية للتأمين «أدنيك» بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 35% من القيمة الاسمية، فيما اقترحت «الواحة كابيتال» توزيع 6 فلوس للسهم الواحد بقيمة إجمالية 110.3 ملايين درهم، وأوصت الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 3 فلوس للسهم، وارتفعت أرباحها السنوية إلى 136.13 مليون درهم.

الشركة صافي ربح 2020 (بالمليون درهم)

اتصالات 9027

العالمية القابضة 3019

إعمار العقارية 2617

إعمار للتطوير 1657

إعمار مولز 703.6

الجرافات البحرية 351.7

الواحة كابيتال 231

سوق دبي المالي 138

الإمارات لتعليم قيادة السيارات 127

شعاع كابيتال 125

أبوظبي الوطنية للتكافل 78.4

فودكو القابضة 56

الفجيرة للتأمين 37

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