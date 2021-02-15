371 مليوناً صافي أرباح «أبوظبي الوطنية للتأمين»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، أمس، نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان؛ رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: رغم التحديات الكبيرة التي شهدها هذا العام، إلا أننا تمكنا من تحقيق أداء مالي قوي؛ حيث بلغ صافي الأرباح 371 مليون درهم، بزيادة قدرها 30.5% مقارنة مع العام الماضي، وتحققت هذه النتائج بفضل سياسة الاكتتاب الانتقائية التي اعتمدتها الشركة كونها مرتكزاً لأدائها القوي، وحرصت الشركة على الاستثمارات طويلة الأجل في أحدث الحلول التكنولوجية خلال السنوات الماضية، والتي تتكامل مع إمكاناتنا الكبيرة وخبراتنا الواسعة وتركيزنا المتواصل على إعطاء الأولوية القصوى لخدمة العملاء، وتزويدهم بمنصات تعمل على مدار الساعة، طيلة أيام الأسبوع. وبالنسبة لنا كوننا شركة تضع العملاء في المقام الأول، سنواصل مسيرتنا على صعيد التحول الرقمي، بما يشمل جميع قنوات العملاء والأعمال.

وأضاف: ألقت تحديات العام الماضي الضوء على مدى جاهزية الشركة لدعم عملائنا في الأوقات الصعبة، وقد ساعدت سنوات الخبرة الطويلة في مجال تأمين المخاطر على امتداد أكثر من 70 دولة في إثراء تنوع محفظة عملائنا. وبالنسبة لنا فإن حجم النجاح يقاس بناء على عدد العملاء الجدد، وعلى العلاقات والشراكات طويلة الأمد، التي نحافظ عليها عاماً تلو الآخر، وأؤكد فخري بما حققناه خلال عام 2020 الذي جاء بتحديات غير مسبوقة، ونحن ننظر إلى شركتنا بصفتها جزءاً لا يتجزأ من مجتمعنا؛ لذا سوف نواصل المساهمة في دعم الخطط والاستراتيجيات الحكومية، والمشاركة في العديد من مبادرات المسؤولية المجتمعية والخيرية.

واختتم: أود أن أتقدم بالنيابة عن مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير على الدعم المستمر، الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله؛ وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله؛ وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال أحمد إدريس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: تمكنا في ظل الظروف الاستثنائية، التي شهدها هذا العام من تحقيق أداء قوي، إلى جانب تحقيق نمو مستدام في مختلف مؤشرات الأداء الرئيسية. وقد تمكنت الشركة من مواكبة المتغيرات الكبيرة التي شهدها هذا العام، الأمر الذي مكننا من تقديم الدعم لعملائنا وموظفينا ومجتمعاتنا لتخطي هذه المرحلة الصعبة.

تحول رقمي

سرعت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين وتيرة تنفيذ خطط ومبادرات التحول الرقمي، لضمان مواصلة توفير الخدمات دون أي انقطاع. كما أسهمت الاستثمارات التي قامت بها في الشركة مجال التكنولوجيا بدور مهم في تمكين الموظفين من توفير الخبرة والمشورة المهنية للعملاء. وبالنظر قدماً، تؤكد الشركة التزامها بتعزيز عائدات مساهميها، ودعم موظفيها وعملائها، كما ستواصل المساهمة بالمبادرات المجتمعية، وفي مقدمتها تعزيز الصحة والسلامة للجميع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز