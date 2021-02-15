2.6 مليار درهم أرباح إعمار العقارية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة إعمار العقارية تحقيق أداء قوي للسنة المالية 2020 بتسجيل إيرادات بلغت 19,71 مليار درهم وصافي أرباح بقيمة 2,61 مليار درهم. ووصل إجمالي قيمة المبيعات العقارية للشركة إلى 10,9 مليارات درهم، منها 6,32 مليارات درهم في الإمارات. ويكشف هذا الأداء المتميز استمرار اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

ويبلغ إجمالي المبيعات المتراكمة عن المشاريع قيد الإنجاز حتى الآن 36,67 ملياراً، منها 24,73 مليار درهم في الإمارات، وسيتم احتساب إيراداتها في السنوات المقبلة.

وقال محمد العبار، مؤسّس شركة إعمار العقارية: أداؤنا في 2020 جاء نتيجةً مباشرةً لقدرتنا على التحرك بسرعة، والتكيف مع ظروف العمل الجديدة، واستثمار مواردنا الحالية لاغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة. ونواصل تبني التكنولوجيا لتنمية أعمالنا مع الالتزام في الوقت نفسه بضبط التكاليف لتحقيق نتائج أفضل في كل ربع. وأضاف: نرى عام 2021 حافلاً بالفرص - التقليدية والتكنولوجية – التي ستساعدنا على تحقيق النمو في مجالات وأسواقٍ لم تكن موجودة قبل خمس أو عشر سنوات. وما كان لهذا النمو والازدهار أن يتحقق لولا القيادة الإماراتية الحكيمة التي تواصل توفير ظروف العمل المواتية لبلوغ أقصى إمكاناتنا.

إعمار مولز

وسجلت إعمار مولز إيرادات بلغت 3,508 مليارات درهم إماراتي (955 مليون دولار أمريكي) في عام 2020، مع تسجيل صافي أرباح بقيمة 704 ملايين درهم رغم التأثير الكبير لجائحة كوفيد - 19.

وأضافت إيرادات إعمار من أعمال الضيافة والترفيه والتأجير التجاري 1,61 مليار درهم إلى إجمالي إيرادات المجموعة. وإضافة إلى إعمار مولز، بلغت إيرادات هذه الأعمال 5,12 مليارات درهم، أي ما يعادل 26% من إجمالي إيرادات إعمار.

إعمار الدولية

وبلغت إيرادات عمليات التطوير العقاري الدولية لشركة إعمار 4,82 مليارات درهم في عام 2020، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالإيرادات المسجلة العام الماضي. وساهمت هذه العمليات بنسبة 24% من إجمالي إيرادات إعمار. وتعزى هذه الإيرادات القوية إلى النجاح المتواصل لأعمال المجموعة في مصر وباكستان على وجه الخصوص.

كما أثمرت العمليات الدولية للشركة مبيعات عقارية بقيمة 4,58 مليارات درهم في عام 2020، ويشكل ذلك نموّاً بنسبة 7% بالمقارنة بعام 2019.

إعمار للتطوير

وحققت إعمار للتطوير التي تمتلك «إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها، نتائج متميزة للسنة المالية 2020، إذ سجلت الشركة مبيعات عقارية بقيمة 6,3 مليارات درهم وإيرادات بلغت 9,75 مليارات درهم وأرباحاً صافية بقيمة 1,65 مليار درهم.

ومع استمرار تعافي سوق العقارات، حققت إعمار نمواً جيداً في المبيعات على أساس شهري في النصف الثاني من 2020 (من يوليو إلى ديسمبر). ووصلت قيمة المبالغ التي ستستلمها الشركة من مبيعات المشاريع قيد الإنجاز إلى 24,6 مليار درهم.

وقال محمد العبار، مؤسس شركتي إعمار العقارية وإعمار للتطوير: رغم التحديات التي فرضتها الجائحة، واصلنا التركيز على إحراز تقدم سريع في جميع مشاريعنا في عام 2020. وهذا يؤكد التزام إعمار للتطوير تسليم المنازل إلى العملاء في مواعيدها المقررة ووفقاً لأعلى معايير الجودة. وقد أتاحت لنا مرونتنا المشهودة تحقيق نتائج قوية في النصف الثاني من العام، ونتوقع استمرار هذا التوجه القوي في العام القادم مدعوماً بمشاريعنا رفيعة المستوى.

تسليم المشاريع

وسلمت إعمار للتطوير ما يقارب 4,800 وحدة سكنية في عام 2020 عبر مواقعها الرئيسة، بما فيها دبي هيلز إستيت، وخور دبي، ووسط مدينة دبي، والمرابع العربية، وإعمار الجنوب. وحتى ديسمبر 2020، سلمت الشركة ما يزيد على 47,000 وحدة سكنية، وما يزال لديها أكثر من 26,000 وحدة سكنية قيد التطوير في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي عام 2021، من المتوقع أن تُسلّم إعمار للتطوير أكثر من 6000 وحدة سكنية عبر عدّة مشاريع سكنية رئيسة خاصة في خور دبي، ودبي هيلز استيت، ووسط مدينة دبي.

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