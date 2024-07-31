135 ألف طلب مسبق للوجبات على «طيران الإمارات» خلال عام

المصدر: (دبي – لؤي عبدالله )

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وسعت طيران الإمارات خدمة الطلب المسبق للوجبات لركاب درجة رجال الأعمال، التي أطلقتها العام الماضي لتشمل حتى الآن 100 مسار حول العالم. ومنذ إطلاق الخدمة، في يوليو من العام الماضي، تم تسليم أكثر من 135 ألف طلب مسبق على أكثر من 30 ألف رحلة، ويتم يومياً تقديم نحو 400 طلب مسبق من قبل عملاء طيران الإمارات.

وكانت طيران الإمارات قد أطلقت مبادرة الطلب المسبق للوجبات في يوليو 2023 لركاب درجة الأعمال، على جميع الرحلات بين دبي وكل من لندن هيثرو ولندن غاتويك ولندن ستانستيد، ما يضيف مزيداً من المزايا لتجربة العملاء، ويسهم في تحسين إدارة الوقت واستهلاك الوجبات على متن الطائرة.

وأعلنت الناقلة خلال الأسبوع الماضي عن توفير هذه الخدمة التي تتيح لركاب درجة الأعمال اختيار وجبتهم الرئيسية الساخنة، قبل 14 يوماً وحتى 24 ساعة من موعد الرحلة، وتتوفر هذه الخدمة الآن عبر جميع بوابات الشركة الأربع في ألمانيا، وتشمل هامبورغ، فرانكفورت، ميونخ، ودوسلدورف.

ويمكن للضيوف عرض قائمة الطعام لرحلتهم عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني، أو من خلال تطبيق طيران الإمارات، والاختيار من مجموعة متنوعة من الأطباق المستوحاة من المناطق المحلية.

كما يمكنهم طلب الوجبات الخاصة التي تلبي الاحتياجات الغذائية أو الدينية أو الصحية، إضافة إلى تسجيل الوصول عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق، وخيار بطاقة الصعود الرقمية وإدارة خط سير الرحلة، ويمكن لعملاء طيران الإمارات الوصول إلى قوائم الطعام الرقمية مسبقاً، والتسجيل في برنامج سكاي واردز للمسافرين الدائمين، أو إنشاء قائمة تشغيل شخصية للأفلام والمسلسلات والمقاطع الموسيقية للترفيه أثناء الرحلة، والتي تتزامن مع الشاشة الشخصية باستخدام التطبيق.

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