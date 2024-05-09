طيران الإمارات تتألق في حفلات جوائز "السفر العالمية" و"بيزنس ترافلر" و"الولاء العالمية"

المصدر: البيان

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حصدت طيران الإمارات 9 جوائز مرموقة في نسخة الشرق الأوسط من جوائز السفر العالمية 2024، وجوائز "بيزنس ترافلر 2024"، وجوائز الولاء العالمية 2024، هذا الأسبوع على هامش فعاليات سوق السفر العربي، بحضور نخبة من قادة وكبار المسؤولين التنفيذيين في صناعة السفر من جميع أنحاء العالم الذين شاركوا في أكبر حدث تجاري للسفر في المنطقة.



وجاء فوز الناقلة بهذه الجوائز المرموقة تقديراً لمكانتها الرائدة في قطاع السفر والطيران، وتميز استثماراتها ومبادرتها المتواصلة لمنح عملائها أفضل تجارب سفر على الأرض وفي الأجواء.



وتوّجت طيران الإمارات بلقب "أفضل ناقلة جوية في العالم" خلال حفل توزيع جوائز "بيزنس ترافلر الشرق الأوسط 2024". كما حصلت على أربع جوائز أخرى هي: "أفضل درجة سياحية ممتازة"، وجائزة "أفضل درجة أولى"، وجائزة "أفضل صالة مطار في الشرق الأوسط"، و"أفضل برنامج للمسافر الدائم".



وتسلم الجوائز عادل الغيث، نائب رئيس أول العمليات التجارية لطيران الإمارات في منطقة الخليج والشرق الأوسط وأواسط آسيا، والدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول سكاي واردز طيران الإمارات.



وفي حفل توزيع جوائز السفر العالمية، حصلت طيران الإمارات على ثلاث من الجوائز المرموقة هي: "الناقلة الجوية الرائدة في الشرق الأوسط"، و"الدرجة الأولى الرائدة في الشرق الأوسط"، و"برنامج المكافآت الرائد في الشرق الأوسط" لبرنامج سكاي واردز طيران الإمارات.



كما فاز سكاي واردز طيران الإمارات بجائزة "أفضل برنامج ولاء عالمي في العام في الشرق الأوسط" في حفل توزيع جوائز الولاء العالمية 2024، أحد أهم الجوائز المرموقة في الصناعة. ويواصل سكاي واردز طيران الإمارات ترسيخ مكانته كأحد برامج الولاء الأعلى قيمة وتقديراً في العالم، ويتجاوز عدد أعضائه الآن 30 مليوناً حول العالم.



وتشتهر طيران الإمارات بمكانتها الرائدة في تقديم منتجات وخدمات ذات مستوى عالمي للعملاء في جميع درجات السفر، سواء على الأرض أو في الأجواء. وفي العام الماضي فقط، أدخلت الناقلة عدداً كبيراً من التحسينات على منتجاتها، أبرزها تقديم ملابس نوم والطلب المسبق للوجبات لمسافري درجة رجال الأعمال، وإعادة فتح 8 صالات ركاب لمسافريها حول العالم بعد تحديث كامل للمرافق، علاوة على تحديث 16 طائرة A380 التي جرى تحديثها بالكامل وتجهيز مقصوراتها بأحدث المنتجات والتصاميم الداخلية.



وكانت طيران الإمارات قد أعلنت خلال مشاركتها في سوق السفر العربي هذا الأسبوع عن إضافة 71 طائرة من طرازي الإيرباص A380 والبوينج 777 إلى برنامجها لتحديث أسطول طائراتها، الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات، ليصل إجمالي عدد الطائرات الخاضعة للبرنامج إلى 191 طائرة، وذلك لضمان استمرار عملائها في السفر بـ"تميّز دائم" لسنوات عديدة مقبلة .



كما ستوفر الناقلة الدرجة السياحية الممتازة، التي تحظى بشعبية كبيرة، لعملائها في 42 مدينة بحلول شهر فبراير (شباط) 2025، مع انضمام الدفعة الأولى من طائرات A350 إلى أسطولها اعتباراً من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، بالإضافة إلى الطائرات المحدّثة والمجهزة بالدرجة السياحية الممتازة.

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