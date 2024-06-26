طيران الإمارات تحصد 7 من جوائز «سكاي تراكس وورلد إيرلاينز 2024»

المصدر: البيان

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حصدت طيران الإمارات 7 جوائز وذلك خلال حفل توزيع جوائز "سكاي تراكس وورلد إيرلاينز 2024". وتعكس الجوائز المرموقة التزام الناقلة بتقديم أفضل التجارب للعملاء ومجموعة لا تضاهى من المنتجات والخدمات في جميع الدرجات.

وحصلت الناقلة على جائزة "أفضل ترفيه على متن الطائرة في العالم" و"أفضل وسائل راحة للدرجة الأولى"، و"أفضل درجة أولى في منطقة الشرق الأوسط"، و"أفضل خدمة طعام للدرجة الأولى في الشرق الأوسط"، و"أفضل ناقلة صديقة للعائلة في الشرق الأوسط"، و"أفضل درجة سياحية ممتازة في الشرق الأوسط"، و"أفضل خدمة طعام للدرجة السياحية الممتازة في الشرق الأوسط".

وجاء فوز طيران الإمارات بالجوائز بناءً على تصويت آلاف المسافرين بغرض العمل والترفيه في أكثر من 100 دولة حول العالم، وتسلم الجائزتين غراهام بيبي، مدير مبيعات طيران الإمارات في المملكة المتحدة، خلال الحفل الذي أقيم في فندق فيرمونت ويندسور بارك في لندن، بحضور نخبة من المسؤولين في قطاع السفر والطيران العالمي.

حقق نظام طيران الإمارات الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، الجائزة للمرة الثامنة عشرة، بفضل محتواه المتنوع الذي يضم أكثر من 6500 قناة ترفيهية عالية الجودة حسب الطلب بأكثر من 40 لغة، والذي يتضمن أكثر من 4000 ساعة من الأفلام والبرامج التلفزيونية، ونحو 3500 ساعة من الموسيقى والبودكاست، وأكثر من 2000 فيلم من أكبر إنتاجات هوليوود والأفلام المشهورة عالمياً، إلى جانب 250 قناة مخصصة للأطفال والعائلة، ومئات من المسلسلات التلفزيونية الكاملة، بما في ذلك أحدث العروض من منصات البث الرائدة من "بارامونت+"، و"إتش بي أو ماكس" و"ديسكفري +" و"بي بي سي"، و"بلومبيرغ أوريجنال"، وشاهد.

وأكدت تجربة الدرجة الأولى مع طيران الإمارات أنها معياراً للتميز في الصناعة، بعدما حصدت 3 جوائز مرموقة وهي "أفضل وسائل راحة للدرجة الأولى"، و"أفضل درجة أولى في منطقة الشرق الأوسط"، و"أفضل خدمة طعام للدرجة الأولى في الشرق الأوسط"، حيث يستمتع عملاء الدرجة الأولى بتجربة سفر سلسة من الباب إلى الباب مع خدمة السيارة مع سائق التي توفرها الناقلة من/إلى المطار إلى جانب الدخول إلى أكثر من 39 صالة متميزة في المطارات حول العالم.

كما يستمتع عملاء الدرجة الأولى أيضاً بالراحة المطلقة على متن الطائرة مع أجنحة خاصة مغلقة بالكامل، وخدمة الطعام عند الطلب، والتي تتضمن مجموعة واسعة من الأطباق والمشروبات المحضرة على أيدي طهاة عالميين، وكميات غير محدودة من الكافيار، وبيجامات فاخرة، ومنتجات العناية بالبشرة من Byredo، ومنتجات الاستحمام المستدامة من Voya، ومستلزمات الراحة الحصرية من "بولغاري".

ونالت طيران الإمارات جائزة "أفضل درجة سياحية ممتازة في الشرق الأوسط" و"أفضل خدمة الطعام في الدرجة السياحية الممتازة في الشرق الأوسط"، وذلك عن منتجها الذي أطلقته مؤخراً والذي ينافس درجة الأعمال في العديد من الناقلات الأخرى.

وتتميز الدرجة السياحية الممتازة لطيران الإمارات بالعديد من وسائل الراحة الجديدة للعملاء بما في ذلك المقاعد الجلدية ذات المساحة الواسعة التي تصل إلى 40 بوصة، ومقعد بعرض 19.5 بوصة، وإمكانية إمالة 8 بوصات لتوفير مقعد مريح بمساحة إضافية للتمدد على مساند الساقين المبطنة والمرتفعة، ومسند رأس قابل للتعديل في 6 اتجاهات والعديد من اللمسات المدروسة الأخرى مثل نقاط الشحن التي يمكن الوصول إليها بسهولة في المقعد وطاولة جانبية، وشاشة تلفزيون مقاس 13.3 بوصة - واحدة من أكبر الشاشات في فئتها.

ويستمتع المسافرون ببطانيات ناعمة مصنوعة من زجاجات بلاستيكية معاد تدويرها ومصممة لتناسب الدرجة السياحية الممتازة، ووسادة كبيرة الحجم وأطقم العناية الشخصية والمستدامة، ويتم استقبال الركاب بمشروب ترحيبي، إلى جانب مجموعة مختارة من الوجبات الشهية بنكهات موسمية وأطباق إقليمية وتقدم في أوان صينية مع أدوات مائدة مصنوعة من الستاينلس ستيل وملفوفة بالقماش الكتاني.

وتتاح الدرجة السياحية الممتازة حالياً إلى 15 وجهة وهي لندن هيثرو، وسيدني، وملبورن، وكريستتشيرش، وأوكلاند، وسنغافورة، ولوس أنجلوس، ونيويورك، وهيوستن، وسان فرانسيسكو، ومومباي، وبنغالورو، وطوكيو ناريتا، وساو باولو، وأوساكا ودبي.

كما حصلت طيران الإمارات أيضاً على جائزة "أفضل ناقلة صديقة للعائلة في الشرق الأوسط"، وذلك بفضل مجموعة منتجاتها وخدماتها التي تلبي احتياجات العائلات والأطفال، بدءاً من أولوية الصعود للعائلات في جميع المطارات الدولية، والوجبات المخصصة والصحية للأطفال على متن الطائرة، ووسائل الراحة والترفيه للأطفال على نظامها للاتصال والترفيه ice، إلى جانب الخدمات الإضافية للمسافرين الصغار دون مرافق وتسهيل السفر لأصحاب الهمم.

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