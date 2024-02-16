77 مليون وجبة تقدّمها طيران الإمارات سنوياً على يد أمهر الطهاة

المصدر: (دبي - البيان)

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كشفت طيران الإمارات النقاب عن أنها تقدّم أكثر من 77 مليون وجبة غذائية سنوياً للعملاء على رحلاتها، كما كشفت عن كميات المنتجات التي تستخدمها في تحضير هذه الوجبات على أيدي طهاتها المهرة، ومصادر هذه المنتجات محلياً ومن مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى الاهتمام بأدق التفاصيل.

وتخدم طيران الإمارات 490 رحلة يومياً، وتقدّم 149 وجبة كل دقيقة، أي ما يزيد على 215 ألف وجبة يومياً، ويتطلب إعداد هذه الوجبات جهود 1400 طاهٍ متخصص، في «الإمارات لتموين الطائرات» مرفق طيران الإمارات الحديث في دبي، وعبر شركات التموين المعتمدة حول العالم.

وتناول عملاء طيران الإمارات، خلال عام واحد، مجموعة واسعة من الوجبات من قوائم تضم 2200 وصفة متنوعة كل شهر. وتستخدم الناقلة سنوياً 6 ملايين كيلوغرام من الدجاج الطازج، و350 ألف كيلوغرام من لحم البقر، و266 ألف كيلوغرام من شرائح سمك السلمون الأطلسي، و2.2 مليون كيلوغرام من البطاطس الكاملة، و1.7 مليون كيلوغرام من البيض المبستر، و3.1 ملايين كيلوغرام من الخبز والمعجنات الطازجة، بالإضافة إلى آلاف الوجبات النباتية والنباتية الخالصة (فيغان).

ويقدّر عملاء الدرجتين الأولى والأعمال عالياً جودة المنتجات على متن الطائرة، حيث استهلكوا 3.5 ملايين قارورة صغيرة من زيت الزيتون والخل البلسمي من شركة مونتي فابيانو الإيطالية الشهيرة، و14 ألف كيلوغرام من جبن الفيتا الأسترالية من شركة «يارا فالي»، وتناولوا 1.2 مليون شريحة لحم بقري تندرلوين على العشاء في سنة واحدة. واستهلك عملاء الدرجة الأولى 10350 كيلوغراماً من الكافيار في العام الماضي.

وتستخدم طيران الإمارات مكونات فاخرة ذات شهرة عالمية وإقليمية لإعداد أطباق تضاهي تلك المقدمة في أرقى وأشهر المطاعم، مثل أوراق الذهب والفضة المقدمة على أكثر من 300 نوع من الحلوى الإماراتية.

وتختار طيران الإمارات الوجبات الخفيفة بعناية تامة. فقد استمتع العملاء في العام الماضي، بمليوني علبة من المكسرات المتنوعة بأحجام مختلفة، و250 ألف حبة تمر، و22 ألف كيلوغرام من زيتون كالاماتا، وأكثر من 40 مليون قطعة من الشوكولاتة الفاخرة. بالإضافة إلى مجموعة مختارة من المشروبات الفاخرة، التي تضمّنت 1.2 مليون لتر من عصير البرتقال الطازج. واستهلك العملاء 2.3 مليون كيس شاي و70300 كيلوغرام من القهوة المطحونة.

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