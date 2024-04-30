طيران الإمارات تبدأ حملة لتوظيف الطيارين في 26 مدينة بأكثر من 18 دولة

المصدر: دبي – البيان

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تستعد طيران الإمارات لبدء حملات ترويجية هذا العام للتوظيف في 26 مدينة في أكثر من 18 دولة.

واحتفت طيران الإمارات في اليوم العالمي للطيارين بطياريها ذوي المهارات والكفاءة العالية لدورهم الحيوي في ربط العالم، سواءً لنقل المسافرين أو عمليات الشركات أو دعم التجارة أو المساعدات. وسلّطت الضوء على الوظائف الخاصة بالطيارين من خلال الإعلان عن تغييرات مهمة في عملية التوظيف، بما يتضمن رواتب أعلى، وأدواراً جديدةً، وتغييرات جذرية على الأهلية.



طيار مساعد



تستعد طيران الإمارات لإتاحة المجال أمام الطيارين المساعدين الذين لا يتمتعون بخبرات سوى في مجال المحركات التوربينية أو الطائرات النفاثة. وسوف تتيح لهم الآن فرصة التدريب الكامل على قيادة أسطول الناقلة من طائرات الجسم العريض، الذي يضم 144 طائرة بوينج عبر شبكتها التي تغطي أكثر من 140 وجهة. كما سيتمكنون أيضاً من قيادة طائرات البوينج 777-X الجديدة، التي تعاقدت الناقلة على شراء 205 طائرات منها، مع بدء انضمامها إلى الأسطول اعتباراً من عام 2025.



برنامج القيادة المعجل



وسّعت طيران الإمارات نطاق برنامج القيادة المعجّل، الذي كان مقتصراً على طائرات الإيرباص A380، ليشمل أسطولها من طائرات البوينج 777. ويوفّر هذا البرنامج فرصة رائعة أمام القباطنة، الذين يقودون طائرات ضيقة البدن، للانتقال سريعاً لقيادة طائرات عريضة البدن.



توظيف قيادة A350



تعمل طيران الإمارات الآن مباشرةً لتوظيف لقباطنة لقيادة أسطولها الجديد من طائرات الإيرباص A350، المكون من 65 طائرة. وكحافز إضافي، رفعت الناقلة الراتب الأساسي للمنضمين الجدد لقيادة طائرات A350 وA380. وسوف تبدأ الناقلة استلام طائرات A350 في منتصف العام، وستخدم بعض الوجهات الجديدة والحالية. كما تواصل الناقلة التوظيف المباشر للقباطنة لأسطولها من طراز A380.



طيار مساعد



تقدم طيران الإمارات رواتب معززة لمساعدي الطيارين برتبة "ضابط أول"، الذين يتمتعون بالخبرة لأكثر من 4000 ساعة طيران على طائرات الإيرباص أو البوينج الحديثة.

ويمكن للطيارين المهتمين، الذين يرغبون في معرفة المزيد حول الأدوار المختلفة، النقر هنا للاطلاع على مزيد من المعلومات حول متطلبات.

ويعمل لدى طيران الإمارات حالياً أكثر من 4400 طيار. وفي عام 2023، وظفت الناقلة أكثر من 420 طياراً من خلال برامجها المعتمدة: التوظيف المباشر للقباطنة، وبرنامج القيادة المعجّل، والضباط الأوائل.



حياة الطيارين



تسعى طيران الإمارات باستمرار إلى تجديد أسطولها وتحديثه، سواء من خلال طلبات شراء أحدث الطائرات عريضة البدن أو تحديث طائراتها العاملة. ويقود طيارو الناقلة واحداً من أحدث الأساطيل في العالم يتكون من 260 طائرة عريضة البدن، من طرازي إيرباص A380 وبوينج 777. ويجوب طيارو الإمارات أجواء العالم عبر القارات الست وأكثر من 140 وجهة متنوعة، عبر خطوط تمتد فوق قمم الجبال والمحيطات والبراكين والغابات والصحارى، وحتى الشفق القطبي.

ويخضع الطيارون في طيران الإمارات لبرامج تدريب قائمة على الأدلة والكفاءة مع مدربين من ذوي المهارات العالية في بيئات مصممة خصيصاً. وتضم منشأة التدريب المتطورة لطيران الإمارات 10 طيران تشبيهي (سميوليتر) كاملة الحركة FFS لطائرات البوينج 777 وإيرباص A380.

وأعلنت الناقلة في العام الماضي عن استثمار 135 مليون دولار لبناء منشأة تدريب متقدمة تضم 6 طيران تشبيهي كاملة الحركة لأسطول طائراتها المستقبلي من طراز إيرباص A350 وبوينج 777-X. ومن المقرر افتتاح المنشأة الجديدة، التي تبلغ مساحتها 63318 قدماً مربعة، في وقت لاحق من هذا العام.

ويحصل الطيارون في طيران الإمارات على رواتب مجزية معفاة من الضرائب، وهم مؤهلون للحصول على حصة من الأرباح، كما يستمتعون بالعديد من المزايا مثل السكن الراقي في فيلات واسعة بمجمعات سكنية خاصة، وبدل تعليم، وتغطية طبية ممتازة تشمل الأسنان، إلى جانب صندوق ادخار عالمي المستوى، والحصول على استشارات مالية بشكل منتظم ومجاني. كما يتمتعون بالانتقال من وإلى مقر العمل بسيارة خاصة مع سائق، وخدمات غسيل وكي الملابس، وإجازة سنوية لمدة 42 يوماً وشحن مجاني ومزايا سفر مخفضة لعائلاتهم وأصدقائهم.

يعيش طيارو طيران الإمارات في دبي، إحدى أكثر مدن العالم التي تمتاز بالأمان وتعدد الثقافات والتقدم التكنولوجي. كما تحتضن المدينة العديد من الأحداث الرياضية السنوية الكبرى، وأنشطة أسلوب الحياة، والضيافة والمطاعم عالمية المستوى، إلى جانب المعالم السياحية الشهيرة، والمدارس والمستشفيات الدولية والبنية التحتية الممتازة، ما يجعلها المدينة المفضلة للعيش والعمل للملايين من المقيمين.



حملات توظيف



وبينما تواصل طيران الإمارات مسار نموها الهائل، وتستعد للبدء في استلام طلبيات أسطول طائراتها الجديد من طراز A350،البالغ عددها 65 طائرة بداية من منتصف العام، وأسطولها المكون من 205 طائرات من طرازي بوينغ 777-9 و777-8 في عام 2025، تعمل الناقلة على تسريع حملاتها لتوظيف الطيارين. وسوف ينظم فريق التوظيف في طيران الإمارات هذا العام حملات ترويجية للتوظيف في 26 مدينة في أكثر من 18 دولة.

وتمثل التغييرات في معايير الأهلية وحزم الرواتب خطوة إلى الأمام نحو التزام الناقلة باستقطاب أفضل المواهب عالمياً وضمان أرقى تجربة للعملاء في رحلاتهم.

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