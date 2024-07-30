دبي الأولى عالمياً في استضافة حفلات الزفاف

المصدر: (دبي - البيان)

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أظهر مؤشر جديد من «كومبير ذا ماركت أستراليا» أن دبي هي أفضل مدينة في العالم لاستضافة حفلات الزفاف، حيث قيّم المؤشر 6 عوامل مختلفة وحساب متوسطها لتحديد النتيجة النهائية من أصل عشرة.

واحتلت دبي المركز الأول في المؤشر، وذلك بفضل الاهتمام الكبير على انستغرام، والشمس المشرقة على مدار العام، والأماكن الفاخرة، والمعالم السياحية، وخلفية ناطحات السحاب والكثبان الرملية والشواطئ الخلابة.

وبلغت تكلفة حفل الزفاف في دبي 25463 دولاراً، بعدد معالم سياحية يبلغ نحو 4957 مَعْلَماً، بينما بلغت عدد أماكن الإقامة 2075 مكاناً، بشعبية منشورات على انستغرام بلغت 646 ألف منشور، وبلغ متوسط البحث الشهري نحو 2608 بحثاً، ليبلغ التصنيف النهائي 7.52 درجات من أصل 10. وجاءت اسطنبول في المركز الثاني، وبرلين في المركز الثالث، وروما في المركز الرابع، ولندن في المرتبة الخامسة.

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