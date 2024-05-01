دبي وجهة عالمية مفضلة لإقامة حفلات الزفاف

المصدر: (دبي - البيان)

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أكدت مؤسسة «Bounce» أن دبي تعد وجهة عالمية مفضلة لإقامة حفلات الزفاف. وذكرت في دراسة حديثة أن الإمارة احتلت المركز الأول عربياً والسادس عالمياً في إقامة حفلات الزفاف.

حيث حصلت على 7.31 درجات من أصل 10 درجات على مؤشر رصد البيانات.

وكشفت بيانات الدراسة عن 620.6 ألف مشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي و31.8 ألف عملية بحث على منصة بحث «جوجل» تتعلق بكل ما يتعلق بحفلات الزفاف في دبي.

ووفقاً للنتائج، يعد أغسطس أفضل شهر لإقامة حفل زفاف في المدينة، حيث يبلغ متوسط سعر الغرفة 432.90 درهماً.

وأكدت الدراسة أن دبي تعد موطناً للرفاهية والرحلة الحضرية المثالية مع بعض الرمال والبحر والجبال لجعل كل شيء أكثر جمالاً.

ولفتت كذلك إلى أن دبي تصدرت قائمة أفضل مدينة عالمية لقضاء العطلة للمرة الثالثة على التوالي.

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