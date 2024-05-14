دبي تعزز مكانتها وجهة عالمية مفضلة لحفلات الزفاف

المصدر: دبي - البيان

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عززت دبي مكانتها وجهة مفضلة لإقامة أروع حفلات الزفاف بما تمتلكه من مقومات هائلة بما فيها بنيتها التحتية المتطورة، والمطاعم الحائزة على الجوائز، فضلاً عن الخدمات الاستثنائية التي تقدمها الوجهات. وتستقطب دبي الأزواج ممن يتطلعون لإقامة حفل زفافهم، لاسيما أنها تتميز بأسلوب الحياة العصرية بفضل ثقافتها والتجارب المبتكرة التي توفرها.

وتشكل حفلات الزفاف والفعاليات البارزة ركيزة أساسية في دعم قطاع السياحة في دبي. وتبرز دبي كوجهة استثنائية لتنظيم حفلات الزفاف، حيث لديها الإمكانات التي تلبي متطلبات زوارها وأذواقهم الشخصية، وكذلك مواكبة أحدث التوجهات في هذا المجال.

وتصدرت الاتجاهات الحديثة لحفلات الزفاف، مثل تزايد استخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، أهم الأولويات في أجندة منتدى الزفاف في دبي بدورته الأخيرة؛ حيث تبادل منظمو الفعاليات وخبراء القطاع أهم الأفكار حول متطلبات الأزواج الراغبين في إقامة حفلاتهم في دبي. وتؤكد استضافة دبي لهذه الفعالية على المكانة البارزة التي تتمتع بها الإمارة في قطاع حفلات الزفاف، وتعزز جاذبيتها فيه من خلال تلبية مختلف احتياجات ومتطلبات الأشخاص المقبلين على الزواج.

وتقدم دبي تجارب استثنائية لا تنسى بفضل نهجها المتقدم وعالمي المستوى لإقامة أرقى حفلات الزفاف، مع ما تقدمه من خدمات شاملة ونموذج شراكة فريد بين القطاعين العام والخاص. وتعد الإمارة الوجهة الأمثل للعديد من منظمي الفعاليات وحفلات الزفاف من مختلف الجنسيات وغيرهم من أهم الموردين وخبراء الخدمات اللوجستية وأمهر الطهاة، كما تحتضن مجموعة من أماكن الترفيه الرائعة، وهو ما يضمن للأزواج وضيوفهم حفل زفاف استثنائي يرقى لمستوى تطلعاتهم.

وقالت ليلى محمد سهيل، المدير التنفيذي- قطاع الشراكات الاستراتيجية والرعاية التجارية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومؤسساتها: نواصل العمل من أجل الحفاظ على مكانة دبي لتكون في طليعة الوجهات العالمية التي تقدم أحدث التوجهات في مجال حفلات الزفاف وأفضل التجارب لجميع الزوار، وذلك في إطار تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتكون الوجهة المفضلة للعيش والعمل والزيارة، وكذلك بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى جعل دبي ضمن أبرز ثلاث مدن في الأعمال والترفيه، وكجزء من استراتيجيتنا التي تسعى لمواصلة التميز في قطاع حفلات الزفاف الواعد. وإننا نواصل التعاون مع أبرز الشركاء والجهات المعنية بهدف زيادة معدلات نمو قطاع السياحة والاستفادة من المزايا والعروض التي توفرها مختلف الوجهات لتطوير تجارب زفاف حسب الطلب وجذابة وتعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة لإقامة حفلات الزفاف.

وأضافت: تأتي استضافة العديد من الفعاليات مثل منتدى حفلات الزفاف في دبي لتؤكد على سعينا المستمر لتوفير خيارات وخدمات مبتكرة تهدف لإتاحة الفرصة لخوض تجارب استثنائية لجميع الأزواج في مناسبتهم المميزة. وإننا ندعو الراغبين بالأزواج من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف روعة دبي، والاستمتاع بتجارب فريدة وأوقاتٍ لا تنسى. حيث هناك الكثير بانتظارهم لتحقيق أحلامهم وإقامة حفل زفاف استثنائي.

وسلط منتدى الزفاف في دبي، الذي أقيم في الفترة الممتدة بين 16 ـ 24 فبراير 2024، الضوء على المرافق الفاخرة، ووسائل الراحة الفريدة، وكرم الضيافة العربية الأصيلة الذي تشتهر به دبي. كما يمثل نجاح دبي في الحصول على لقب الوجهة الأولى عالمياً في جوائز اختيار المسافرين من موقع تريب أدفايزر لعام 2024 للعام الثالث على التوالي دليلاً على العروض المتنوعة التي تقدمها لجميع الضيوف، بمن فيهم الأشخاص الراغبين بإقامة حفلات زفاف فاخرة في دبي.

وشهد منتدى حفلات الزفاف في دبي مشاركة مجموعة من منظمي الحفلات المقيمين في دبي وكذلك من دول العالم، كما تضمنت أجندة الفعالية العديد من الجلسات الحوارية والعروض التقديمية التي تمت خلالها مناقشة مختلف الأفكار والتوجهات الجديدة في القطاع.

بدوره، قال بارفي راكار، المؤسس والمدير الإبداعي لشركة «سنوب إيفينتس»، ومقرها المملكة المتحدة: ساهم منتدى حفلات الزفاف في دبي بتسليط الضوء على المدينة كوجهةٍ مثالية لتنظيم حفلات الزفاف، وأتاح الفرصة أمام المشاركين للتواصل مع أهم الفنادق والمختصين من أصحاب الاهتمامات المشتركة.

ولاحظت إيما بوب، رئيسة قسم الفعاليات وأسلوب الحياة في مجموعة «إعمار للضيافة»، وأحد ضيوف المنتدى، التنامي المتزايد للتوجهات الحديثة في حفلات الزفاف التي استضافتها القاعات التابعة لمجموعة إعمار في مختلف أنحاء المدينة. وتعليقاً على ذلك، قالت: "تتصدر دبي أحدث الاتجاهات العالمية في مختلف المجالات، بما في ذلك قطاع حفلات الزفاف الذي شهد ازدياداً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة.

وتعكس الاتجاهات الحديثة في مشهد حفلات الزفاف في دبي تحولاً كبيراً نحو التجارب المخصصة والوجهات المذهلة إلى جانب النمو المتزايد في استخدام التقنيات المبتكرة. وتلتزم الإمارة بتوفير الفرصة المثالية للأزواج لإقامة حفلات زفافهم بأسلوبهم الخاص وتسليط الضوء على تراثهم الثقافي، حيث تتنوع التجارب بين حفلات الزفاف المخصصة والأسلوب الجمالي البسيط الذي يتكامل مع التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، مما يعزز مكانتها الرائدة في مشهد استضافة حفلات الزفاف العالمي. وشهدنا في قاعات إعمار في دبي طلباً متزايداً على التجارب الفريدة التي تعكس التنوع والحيوية في حفلات الزفاف في الإمارة، بدءاً من الاحتفالات المذهلة في الهواء الطلق مع إطلالة على أفق دبي الخلاب، وصولاً إلى الحفلات المفعمة بالألفة والمميزة بلمسات تراثية، وبذلك تؤكد دبي قدرتها على تلبية جميع الأذواق والتفضيلات.

فيما قال داستن جلوفر، المدير الإبداعي لشركة «داستن إيفينتس»: لا شك أنها كانت تجربة مذهلة للتواصل مع أبرز الخبراء في هذا المجال، واستكشاف آفاق جديدة لمدينة دبي التي تتبوأ مركز الصدارة في قائمة وجهات استضافة حفلات الزفاف. نجحت بالتعرف على أشخاص جدد وبناء شبكة علاقات جديدة، وأتطلع لتوفير تجارب لا تُضاهى للعملاء في مدينة الأحلام. كانت هذه الفعالية بمثابة نافذة جديدة على مجموعة غير محدودة من التجارب والأفكار.

فيما أعربت آنا تونيولو، من شركة آنا تونيولو لحفلات الزفاف في سويسرا، عن تقديرها لهذه التجربة الفريدة، حيث قالت: كانت فعالية مميزة أتاحت لنا جميعاً فرصة التعرّف على كل ما يمكن أن تقدمه دبي، وكلي أمل في العودة قريباً لتنفيذ مشاريع جديدة في هذه الوجهة الاستثنائية.

وتعتبر دبي وجهة فريدة لتنظيم حفلات الزفاف مع تقديم خدمات متكاملة تواكب أحدث التوجهات في هذا القطاع، والتي تشمل:

1- تجارب مخصصة: حيث يسعى العديد من الأزواج في دبي لإقامة حفلات زفاف أكثر خصوصية في ظل التوجه الكبير الذي يشهده العالم نحو الحفلات المخصصة. وتقدم دبي خدمات مميزة يمكن تخصيصها بما يتلاءم مع ما يفضله الأزواج، بما فيها قوائم الطعام، وديكورات قاعات الاحتفالات، وبرامج الرحلات، ومختلف الجوانب الشخصية المتعلقة بيومهم المميز بما ينسجم مع ثقافتهم وتقاليدهم.

2- قاعات زفاف مذهلة: حيث تعد دبي وجهة مثالية للاحتفال بأروع المناسبات بفضل عروض الضيافة الفاخرة التي تقدمها ومستويات الأمان الاستثنائية فيها، ومناطق الجذب السياحية المتنوعة، حيث تضم أكثر من 800 فندق ومنتجع، وغيرها من المرافق المميزة والخيارات الرائعة بأسعار مدروسة وفق أعلى معايير الجودة. ويحظى الأزواج بفرصة الاختيار من باقة واسعة من قاعات الزفاف، بما فيها فندق أرماني في برج خليفة، ومنتجع وسبا تاج إكزوتيكا النخلة- دبي مع إطلالة شاطئية مذهلة لتأمل منظر الغروب، بالإضافة إلى فندق والدورف أستوريا دبي نخلة جميرا، ومنتجع أتلانتس ذا رويال الفاخر، مما يضمن لهم صنع أجمل الذكريات والتقاط أجمل الصور سواء في الأماكن المطلة على الشاطئ أو في وسط المدينة.

3- حفلات زفاف بطابع استثنائي مع أبرز النجوم العالميين: حيث يستعرض دليل تزوج في دبي من إعداد أهم خبراء القطاع في شركة «ويدد ووندرلاند»، مجموعة من القصص لأزواج احتفلوا بزفافهم مؤخراً في دبي. ويتحدث عن زوجين أقاما حفل الزفاف في منتجع فورسيزونز مع عرض فني حي قدمه نجم البوب العالمي جيسون ديرولو، فيما أقام آخران حفل زفاف فريد مستوحى من عالم مارفل الخيالي. واختار زوجان هنديان إقامة حفلٍ يحتفي بمفهوم الحب، حيث قاموا بدعوة 300 ضيف للاحتفال معهم على متن طائرة بوينج 747 الخاصة في رحلة مدتها 3 ساعات من دبي إلى سلطنة عمان.

4- قوائم طعام متنوعة: حيث تتميز تجارب الزفاف في دبي بتوفير قوائم طعام فريدة تقدم أطباقاً محضرة بأسلوب مستوحى من الثقافات المتنوعة لأكثر من 200 جنسية مختلفة، ويمكن للأزواج تدليل ضيوفهم مع رحلة طهي استثنائية تلبي رغباتهم وأذواقهم.

5- التقنيات الحديثة: الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي: حيث سلط منتدى حفلات الزفاف في دبي الضوء على قطاع حفلات الزفاف الذي يشهد نمواً متزايداً في استخدام التكنولوجيا الحديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي لكتابة عهود الزواج والحصول على صور رقمية، وتقنية الواقع الإفتراضي التي تتيح للأزواج وضيوفهم استعادة أجمل اللحظات. كما تعد حفلات الزواج الافتراضية حلاً مثالياً يتيح للأزواج بث حفلاتهم على الهواء ليتابعها ضيوفهم ممن لم يتمكنوا من الحضور.

6- تأثير وسائل التواصل الاجتماعي: حيث ركزت إحدى الجلسات الحوارية في منتدى حفلات الزفاف في دبي على التأثير المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي على حفلات الزفاف. وناقش منظمو الحفلات وقادة القطاع مدى مساهمة تحسين المنصات المختلفة في مواكبة أحدث التوجهات في وسائل التواصل الاجتماعي، والتعرّف على تفاعل مختلف الأجيال مع متابعينهم. ويلعب المؤثرون على مواقع التواصل دوراً مهما في رسم ملامح أحدث التوجهات في قطاع حفلات الزفاف، حيث يلجاً الأزواج إلى هذه المنصات بشكل أساسي خلال عملية التخطيط للحفل، إلى جانب تحميل المحتوى الرقمي مباشرةً عبر قنواتهم ومشاركتها مع المتابعين.

7- حفلات الزفاف الهادفة: حيث يرغب العديد من الأزواج في دبي بإقامة حفل زفاف صديق للبيئة في أماكن مستدامة والتعاون مع موردين محليين وتقليل نسبة النفايات. ويمكن لمنظمي الفعاليات تنظيم حفلات زفاف فاخرة ومستدامة تتميز بالأناقة، وتعدّ حفلات الزفاف الهادفة واحدة من أبرز التوجهات الرائجة التي تسهم إيجابياً في القضايا الاجتماعية؛ حيث يبحث الأزواج وضيوفهم عن وسائل مختلفة لإحداث تغييرات مجتمعية تعكس قيمهم الشخصية.

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