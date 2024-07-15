2930 رحلة لـ «طيران الإمارات» إلى الأمريكتين في 5 أشهر

المصدر: (دبي - لؤي عبد الله)

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شغلت «طيران الإمارات» خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، أكثر من 2930 رحلة إلى وجهاتها في الأمريكتين، ضمت أكثر من 1.2 مليون مقعد، بزيادة 6.42 %، مقارنة مع عدد الرحلات التي شغلتها الناقلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي والذي وصل إلى 2753 رحلة.

وأظهرت بيانات، حصلت عليها «البيان»، أن الوجهات في الولايات المتحدة تستحوذ على نحو 70.3 % من إجمالي رحلات الناقلة إلى الأمريكتين، حيث شغلت الناقلة إلى محطاتها في الولايات المتحدة خلال الفترة من يناير إلى نهاية مايو الماضي، نحو 2062 رحلة تضم أكثر من 1.1 مليون مقعد، بينما شغلت إلى البرازيل 325 رحلة خلال 5 أشهر تضم أكثر من 130 ألف مقعد، وإلى كندا شغلت أكثر من 300 رحلة، تضم نحو 120 ألف مقعد.

ووفق التقرير المالي للشركة، ارتفعت إيرادات الناقلة من الوجهات الأمريكية خلال السنة المالية الماضية 2023 – 2024، بنسبة 8.9 %، لتصل إلى 20.17 مليار درهم، مقارنة مع 18.52 مليار درهم في السنة المالية 2022 – 2023.

وحسب «سيمبلي فلاينغ»، شكلت دبي بوابة عبور للمسافرين إلى أهم الأسواق الآسيوية والأفريقية، حيث عبر دبي من الولايات المتحدة وكندا أكثر من مليوني مسافر خلال العام الماضي إلى 15 سوقاً.

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