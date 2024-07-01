طيران الإمارات تكشف عن أوائل وجهات طائرات"بوينج 777" المحدثة

المصدر: وام

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أعلنت طيران الإمارات، اليوم، عن أول مجموعة من الوجهات التي ستخدمها طائرات البوينج 777 المحدثة، حيث تعتزم الناقلة إطلاق طائراتها المحدثة إلى جنيف وطوكيو هانيدا وبروكسل.

واعتبارا من اليوم "الأول من يوليو"، ستخضع أول طائرة بوينج 777 لعملية تجديد المقصورة الداخلية، وسيستغرق تحديث كل طائرة نحو أسبوعين قبل إعادتها إلى الخدمة.

وتشمل الخطط تجديد مقصورة الدرجة الأولى، وتركيب 38 مقعدا جديدا في درجة الأعمال، بتوزيع 1-2-1 للمقاعد، بالإضافة إلى 24 مقعدا من أحدث مقاعد الدرجة السياحية الممتازة، إلى جانب 256 مقعدا في الدرجة السياحية.

ويصل إجمالي عدد الطائرات الخاضعة لبرنامج طيران الإمارات لتحديث أسطول طائراتها إلى 191 طائرة، الذي يعد برنامج التحديث الأكبر من نوعه في الصناعة، وباستثمارات تتخطى 3 مليارات دولار.

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات"تمثل إضافة طائرات البوينج 777 المحدثة إلى أسطولنا، فرصة مثالية لتوسيع نطاق منتجاتنا التي نالت استحسانا كبيرا، مثل الدرجة السياحية الممتازة إلى المزيد من الوجهات التي نخدمها بهذه الطائرات ضمن شبكتنا، علاوة على تنوع خيارات المقاعد في درجات الطائرة الأربع".

وستشغّل طيران الإمارات أولى طائرات البوينج 777 المحدثة والمزودة بأحدث منتجات الناقلة على رحلات جنيف اعتبارا من 11 أغسطس المقبل، وهانيدا طوكيو اعتبار من 1 سبتمبر المقبل، وبروكسل اعتباراً من 11 سبتمبر، علما بأنه قد يتم تقديم موعد تشغيل الطائرات إذا تم الانتهاء من عملية التحديث في وقت أبكر.

وفي إطار استثمار طيران الإمارات في برنامجها لتحديث أسطول طائراتها، سيتم تحديث 81 طائرة من طراز بوينج 777، وسيتم الإعلان عن المزيد من الوجهات التي ستخدمها الناقلة عبر طائراتها المحدثة في الأشهر القليلة المقبلة.

وتشغل طيران الإمارات حالياً طائراتها الإيرباص A380 المحدّثة والمجهزة بالدرجة السياحية الممتازة إلى مطارات نيويورك جون كنيدي ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وهيوستن ولندن هيثرو وسيدني وأوكلاند وكرايستشيرش وملبورن وسنغافورة ومومباي وبنغالورو وساو باولو وطوكيو ناريتا، وأوساكا.

وتعتزم طيران الإمارات توفير خدمة الدرجة السياحية الممتازة إلى 36 مدينة بحلول شهر فبراير 2025.

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