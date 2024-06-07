«طيران الإمارات» تدشن خدمتها الجديدة إلى بوغوتا

المصدر: دبي - البيان

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دشنت «طيران الإمارات» خدمتها الجديدة إلى العاصمة الكولومبية بوغوتا، لتوسع الناقلة شبكة وجهاتها في أمريكا الجنوبية إلى 4 وجهات، وتصل بعملياتها في الأمريكتين إلى 19 وجهة.

تم الاحتفال بإطلاق أحدث وجهات «طيران الإمارات» في مطار إلدورادو الدولي مع وصول الرحلة القادمة من ميامي، حيث تم استقبالها بفعاليات كولومبية تقليدية، بحضور وفد من كبار الشخصيات.

وسافر على متن الرحلة الافتتاحية نبيل سلطان، النائب التنفيذي للرئيس لمبيعات المسافرين والإدارة الدولية في «طيران الإمارات»، وسالم عبيد الله، نائب رئيس أول للعمليات التجارية في «طيران الإمارات» لمنطقة الأمريكتين، إلى جانب وفد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية من دبي وميامي.

وتخدم «طيران الإمارات» رحلاتها اليومية إلى ميامي وبوغوتا بطائرة «بوينغ 777-ER300»، والتي سترتقي بمستوى الخدمات المتميزة إلى بوغوتا، كما أصبحت «طيران الإمارات» أول ناقلة تقدم الدرجة الأولى على المسار الشهير بين ميامي وبوغوتا.

وعرضت طيران الإمارات طائراتها «بوينغ 777-ER300» بتقسيم الدرجات الثلاث أمام كبار الشخصيات وممثلي الحكومة ووسائل الإعلام والضيوف، حيث تضم الطائرة ثمانية أجنحة خاصة في الدرجة الأولى، و42 مقعداً يتحول إلى سرير مستوٍ في درجة الأعمال، و304 مقاعد في الدرجة السياحية.

وقال نبيل سلطان: «يسهم إضافة بوغوتا إلى شبكة وجهاتنا في تعزيز التزامنا الراسخ تجاه أمريكا الجنوبية وتوسيع نطاق وصولنا إلى هذه القارة المهمة. تتمتع بوغوتا بمكانة كبيرة كوجهة رئيسية للترفيه والأعمال، وستصبح الرحلة اليومية الجديدة بمثابة ممر لتعزيز التدفقات التجارية، وتحسين الوصول إلى الأسواق وفتح مسارات للاستثمار، عبر عدد من القطاعات بين كولومبيا ودولة الإمارات، كما يسعدنا أيضاً تقديم خدماتنا المتميزة بين ميامي وبوغوتا ولا سيما خدمات الدرجة الأولى على هذا المسار الشهير لأول مرة، ما يتيح لنا تقديم تجربة سفر مميزة للعملاء، والمساعدة في جذب المزيد من الزوار بين الولايات المتحدة وكولومبيا».

وأضاف: «نود أن نشكر هيئة الطيران المدني الكولومبية ومطار إلدورادو الدولي والسلطات وجميع الجهات المعنية في كولومبيا والولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة لإتاحة فرصة إضافة بوغوتا إلى شبكة وجهاتنا العالمية».

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