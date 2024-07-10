طيران الإمارات تفتتح صالة خاصة في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة

المصدر: البيان

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افتتحت طيران الإمارات أمس رسمياً، صالتها الخاصة لمسافري الدرجتين الأولى والأعمال بالإضافة إلى أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات، في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، وتعد الصالة في جدة هي الأولى من نوعها للناقلة في المنطقة خارج دبي، والصالة رقم 40 ضمن شبكة صالاتها العالمية في مطارات عدد من أبرز وجهاتها.

تقع صالة طيران الإمارات الجديدة، والتي تكلف إنجازها 20 مليون درهم، في منطقة المغادرة بالطابق الثالث من الصالة رقم 1 بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، وتبعد مسافة 10 دقائق سيراً على الأقدام عن مدخل الصالة، بالقرب من بوابة المغادرة رقم A28B وA38B الخاصة بطائرة الإيرباص A380.

ويجسّد هذا الاستثمار التزام الناقلة تجاه المملكة، وحرصها الدائم على توفير أرقى مستويات الخدمة، ومنح مسافريها في الدرجتين الأولى والأعمال وأعضاء الفئتين البلاتينية والذهبية في برنامج سكاي واردز طيران الإمارات، تجربة سفر أكثر راحة وتميزاً.

وشهد الافتتاح الرسمي للصالة عدد من المسؤولين من طيران الإمارات وشركة مطارات جدة، حيث حضر حفل قص الشريط التقليدي سعادة ناصر هويدن الكتبي، القنصل العام دولة الإمارات العربية المتحدة في جدة، وسعادة المهندس رائد بن إبراهيم المديهيم، رئيس مجلس المديرين لشركة مطارات جدة، والسيد محمد مطر نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة خدمات المطار والمهندس مازن جوهر الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة، والسيد سامي عقيل نائب رئيس أول خدمات المطار للمحطات الخارجية ودعم الأعمال في طيران الإمارات، والسيد جبر العزيبي نائب رئيس العمليات التجارية لطيران الإمارات في المملكة العربية السعودية.

وعلّق السيد محمد مطر على افتتاح الصالة قائلاً: "أصبح مطار الملك عبد العزيز الدولي أول مطار في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي يضم صالة خاصة لمسافري طيران الإمارات، وهو ما يجسّد جهودنا الدؤوبة لتعزيز تجربة السفر المقدّمة لعملائنا ليس فقط في الأجواء، وإنما أيضاً على الأرض، كما يؤكد افتتاح هذه الصالة، المجهزة طبقاً لأرقى المعايير التزامنا بتقديم أرقي مستويات الجودة في مختلف جوانب عملنا وأنشطتنا".

وأضاف: "نحتفل هذا العام بمرور 35 عاماً على بدء رحلاتنا إلى جدة، أولى وجهاتنا إلى المملكة العربية السعودية، وعلى مدار هذه السنوات، تفخر طيران الإمارات بمساهمتها الفاعلة في تعزيز نمو حركة السفر إلى المملكة، مع التزامها الراسخ بدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ونتطلع إلى مواصلة تطوير خدماتنا للسوق السعودية، من خلال تحفيز وتسهيل تدفق المسافرين القادمين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم إلى المملكة، إلى جانب تقديم خدمات عالية الجودة لمسافرينا من وإلى جدة بشكل عام، ومسافري الدرجتين الأولى والأعمال بشكل خاص، حيث تعد المملكة سوقاً مهمة لطيران الإمارات، ونود أن نشكر سلطات المطار على دعمها في إطلاق هذه الصالة ومساعدتنا لمنح مسافرينا تجربة سفر فريدة".

بدوره أكد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة، المهندس مازن جوهر، أن صالة طيران الإمارات تعد خدمة نوعية جديدة عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي وتعكس حجم العلاقة الاستراتيجية التي تمتد إلى 35 عاماً من الرحلات المنتظمة، حيث تشغل طيران الإمارات ثلاث رحلات يومية لخدمة المسافرين وتوفير خيارات سفر متعددة.

وأكد مازن أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون المثمر بين مطارات جدة وشريكها الاستراتيجي طيران الإمارات، لتشكل الصالة الجديدة إضافة مهمة لخدمات المطار، وتدعم جهود التطوير الشامل الذي يشهده المطار لتوفير تجربة سفر ممتعة وسلسة للمسافرين من جميع أنحاء العالم.

وتتألق صالة طيران الإمارات الجديدة في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة بتصميم عصري مريح، فهي تمتد على مساحة 900 متر مربع وتستوعب ما يصل إلى 196 ضيفاً، وقد تم تجهيزها لمنح مسافري الدرجتين الأولى والأعمال وأعضاء الفئتين البلاتينية والذهبية في برنامج سكاي واردز طيران الإمارات، مستويات فريدة من الرحابة والراحة والتسهيلات الفخمة، بما فيها كنبات جلدية مريحة، وشاشات، ومقاعد للاسترخاء وأخرى للعمل، بالإضافة إلى مرافق الاستحمام الفاخرة.

كما تضم الصالة منطقة مخصصة لتناول الطعام، تتضمن بوفيه يقدم تشكيلة متنوعة من الأطباق المحلية والشرقية الساخنة والباردة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المشروبات والحلويات الكلاسيكية.

وبالإضافة إلى صالتها الجديدة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وصالاتها السبع في مطار دبي الدولي، تشغّل طيران الإمارات حالياً 32 صالة خاصة بها في أبرز المطارات حول العالم.

وتساهم طيران الإمارات في تسهيل حركة السياحة والتجارة في المملكة منذ عام 1989، وتخدم حالياً بواباتها الأربع، الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام، بأكثر من 70 رحلة أسبوعياً، والتي تتضمن 3 رحلات يومياً إلى جدة بطائرة الإيرباص A380. ونقلت طيران الإمارات منذ بدء عملياتها أكثر من 30 مليون مسافر من وإلى المملكة، على متن أكثر من 112 ألف رحلة طيران، وربطت المسافرين بالوجهات عبر شبكة خطوطها العالمية الواسعة، بما في ذلك الوجهات الشهيرة للمسافرين السعوديين، مثل دبي ، ولندن، واسطنبول، وباريس، وجاكرتا، وكوالالمبور، والولايات المتحدة، وجزر المحيط الهندي مثل المالديف، وموريشيوس، وسيشيل.

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