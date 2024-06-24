طيران الإمارات تفتتح صالتها الجديدة في مطار شارل ديغول بباريس

المصدر: البيان

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كشفت طيران الإمارات النقاب عن صالتها الفاخرة الجديدة في مطار شارل ديغول في باريس، والتي تقام على مساحة 925 متراً مربعاً، حيث افتتحت أبوابها خلال هذا الأسبوع لاستقبال عملاء الدرجة الأولى ودرجة الأعمال، بالإضافة إلى أعضاء برنامج سكاي واردز طيران الإمارات.

واستثمرت أكبر ناقلة جوية دولية في العالم أكثر من 3.5 مليون درهم لتصميم تجربة استثنائية لصالتها في باريس لترتقي بتجربة السفر المتميز إلى آفاق جديدة، مع التركيز بشكل خاص على راحة العملاء.

تقع صالة طيران الإمارات في المبنى رقم C2 بمطار شارل ديغول في باريس، وتتسع لـ 165 ضيفاً، وتم تحديث الصالة بتصميم عصري ومفروشات جديدة وكراسي وأرائك مريحة إلى جانب مرافق محسّنة بمنتجات VOYA وخدمة الواي فاي المجانية وإطلالات خلابة على مدرج المطار، كما ستتضمن مساحات مخصصة لتناول الطعام والاستراحة ومساحات هادئة للاسترخاء.

وتجسد الصالة الجديدة التزام طيران الإمارات بخدمة عملائها في فرنسا بتجارب سفر عالية الجودة، وتشغّل الناقلة حالياً 39 صالة خاصة بها في المطارات حول العالم، تتضمن سبع صالات في دبي و32 صالة في أبرز المطارات حول العالم.

تعود شراكة طيران الإمارات طويلة الأمد مع مطار شارل ديغول في باريس إلى عام 1992. وفي العام الماضي، أبرمت طيران الإمارات اتفاقية شراكة مع مؤسسة "إكستيم" في مطار شارل ديغول في باريس، لتوفير صالة حصرية جديدة لمسافريها من ركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال في المبنى رقم 1 بالمطار. ومع اكتمال أعمال التجديد في المبنى رقم 2، أصبح بإمكان العملاء الاستمتاع بالخدمات ذات المستوى العالمي التي تشتهر بها الناقلة، والسفر بـ"تميز دائم".

وتشغل طيران الإمارات حالياً 21 رحلة أسبوعياً إلى العاصمة الفرنسية بطائرات الإيرباص A380. كما تشغل رحلة يومية إلى نيس بطائرة A380 ورحلة يومية إلى ليون بطائرة البوينج 777 (سيتم تشغيل الرحلة بطائرة الأيرباص A350 اعتباراً من 1 ديسمبر المقبل). وتتيح شبكة طيران الإمارات الواسعة، التي تغطي 130 وجهة، للعملاء في فرنسا إمكانية الوصول بسلاسة عبر دبي إلى مختلف الوجهات في آسيا والمحيط الهندي والشرق الأوسط وأفريقيا وأستراليا.

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