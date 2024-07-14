16 مليار درهم توزيعات «مجموعة الإمارات» لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية خلال 10 سنوات

المصدر: (دبي – لؤي عبدالله )

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدمت «مجموعة الإمارات» توزيعات لمالكها مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية خلال الـ 10 سنوات الماضية بلغت 16 مليار درهم، وذلك بحسب بيانات مالية مجمعة صادرة عن المجموعة، حيث تم إعادة ضخ هذه التوزيعات في الاقتصاد المحلي، ما ساعد على تمويل مشاريع البنية الأساسية، بما في ذلك مختلف مراحل توسعات مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم، وغيرها من مشاريع البنية التحتية.

وكشفت البيانات عن قيام «مجموعة الإمارات» بدفع 4 مليارات درهم توزيعات لمالكها مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية عن السنة المالية 2023 - 2024، فيما دفعت عن السنة المالية التي سبقتها 4.5 مليارات درهم، ودفعت 500 مليون درهم عن السنة المالية 2018 - 2019، وملياري درهم عن السنة المالية 2017 - 2018، و2.5 مليار درهم عن السنة المالية 2015 - 2016، و2.569 مليار درهم عن السنة المالية 2014 - 2015، فيما لم تشهد 4 سنوات أية توزيعات منها 3 سنوات خلال فترة الجائحة.

وأثبتت «طيران الإمارات» باستمرار القدرة والالتزام على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية في مختلف الظروف. فبالإضافة إلى سداد التزامات التمويل المتعلقة بالطائرات عند استحقاقها، نجحت الناقلة في سداد 3 مليارات درهم (817 مليون دولار) من إجمالي التزامات بلغت 17.5 مليار درهم (4.8 مليارات دولار) جمعتها خلال الجائحة.

ويواصل هذا الضمان تعزيز ثقة شركائها الممولين في نموذج أعمالها وسمح لـ «طيران الإمارات» بإعادة جدولة 4.5 مليارات درهم (1.2 مليار دولار) من الديون خلال هذه السنة المالية وجمع 1.2 مليار درهم لتمويل شراء طائرتين جديدتين من طراز «بوينج 777» بعقد إيجار تمويل إسلامي بهوامش جيدة.

وواصلت «طيران الإمارات» الاستثمار خلال السنة المالية الماضية في تقديم تجارب أفضل للعملاء. واستثمرت 30 مليون درهم لتطوير صالاتها المخصصة، مع إعادة فتح المرافق المحدثة لخدمة العملاء والمسافرين الدائمين في كل من بريسبين ودوسلدورف وفرانكفورت وهامبورغ وهونج كونج وجوهانسبرغ ومانشستر وميونيخ.

اقرأ أيضاً:

محمد بن راشد: «طيران الإمارات» قصة تحدٍ أقلعت قبل 39 عاماً وأسهمت في مسيرة نجاح دبي

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز