أحمد بن سعيد: تسجيل مطار دبي الدولي أفضل أداء ربعي في تاريخه إنجاز استثنائي جديد

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة أن تحقيق مطار دبي الدولي أفضل أداء ربعي في تاريخه يعكس مكانتنا كمركز عالمي لخدمات النقل الجوي والسفر، ويؤكد التزامنا الراسخ بدفع عجلة النمو الاقتصادي في دبي ومنطقة الشرق الأوسط.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "في إنجاز استثنائي جديد، سجّل مطار دبي الدولي أفضل أداء ربعي في تاريخه، حيث استقبل أكثر من 23 مليون مسافر في الربع الأول من عام 2024، بنمو قدره 8.4% عن نفس الفترة العام الماضي.

هذا الإنجاز التاريخي يعكس مكانتنا كمركز عالمي لخدمات النقل الجوي والسفر، ويؤكد التزامنا الراسخ بدفع عجلة النمو الاقتصادي في دبي ومنطقة الشرق الأوسط، واستمرار مطارات دبي في الاضطلاع بدورها المحوري في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتعزيز بناء مستقبل أكثر ازدهاراً".

في إنجاز استثنائي جديد، سجّل مطار دبي الدولي أفضل أداء ربعي في تاريخه، حيث استقبل أكثر من 23 مليون مسافر في الربع الأول من عام 2024، بنمو قدره 8.4% عن نفس الفترة العام الماضي.



هذا الإنجاز التاريخي يعكس مكانتنا كمركز عالمي لخدمات النقل الجوي والسفر، ويؤكد التزامنا الراسخ بدفع… pic.twitter.com/y4zVhUuRqB — HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum (@HHAhmedBinSaeed) May 21, 2024

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