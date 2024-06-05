أحمد بن سعيد: دبي وفّرت البيئة المثالية لرسم مستقبل صناعة الطيران

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات»، والمجموعة، أن دبي وفرّت البيئة المثالية لقادة الصناعة للاجتماع وتبادل الأفكار ورسم ملامح مستقبل صناعة الطيران في العالم.

جاء ذلك تدوينة لسموه أمس عبر موقع «إكس» بمناسبة ختام أعمال الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» والذي عقد في دبي: وقال سموه: «اختتمت اليوم بنجاح أعمال الاجتماع العام السنوي الثمانين للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، والتي جمعت قادة صناعة الطيران العالمية. المناقشات والمبادرات الاستشرافية التي شهدناها خلال الأيام القليلة الماضية، سلّطت الضوء على المرونة والابتكار داخل قطاع الطيران. وكعادتها، وفرّت دبي البيئة المثالية لقادة الصناعة للاجتماع وتبادل الأفكار ورسم ملامح مستقبل صناعة الطيران في العالم».

من جهته، أكد عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات» أن حجم الطلب على السفر خلال فصل الصيف إلى مختلف الوجهات يسجل مستويات نمو مرتفعة، مشيراً إلى أن معدل إشغال الرحلات يصل إلى أكثر 80% وهو ما يفوق مستويات العام الماضي.

وتوقع كاظم خلال تصريحات صحفية ارتفاع السعة المقعدية عبر رحلات «طيران الإمارات» بنسبة 4.9% خلال العام الجاري مقارنة مع العام الماضي، وذلك مع دخول طائرات جديده إلى الخدمة من طراز A380، واستلام طائرات جديدة من طراز إيرباص A350، مشيراً إلى أن الناقلة تعتزم تشغيل طائرات إيرباص A350 على عدد من الوجهات في أفريقيا وأوروبا وغيرها من الوجهات الإقليمية ضمن نطاق زمني بين 6 و7 ساعات طيران.

وأوضح أن «طيران الإمارات» سوف تزيد عدد الرحلات إلى وجهات محددة بالتوازي مع ارتفاع الطلب على السفر، ومن بينها إضافة رحلات لخدمة الحج، مشيراً إلى تنامي الطلب على السفر بين الشرق والغرب عبر دبي خلال فصل الصيف.

وقال إن الطلب على السفر لن يقتصر على الرحلات المغادرة من دبي، بل هناك طلب مرتفع على الرحلات القادمة إلى دبي، مشيراً إلى أن «طيران الإمارات» تلعب دوراً مهماً في تنشيط الحركة السياحية إلى دبي، عبر برامجها الترويجية المتنوعة، من بينها «ماي باس» التي توفر دخولاً مجانياً إلى وجهات ترفيهية، إضافة إلى مجموعة من البرامج الترفيهية الأخرى.

وأضاف أن «طيران الإمارات» واصلت تركيز جهودها على تحالفات فردية مع شركات مختارة من خلال اتفاقيات مبتكرة مكنتها من تعزيز الربط الجوي الدولي، خصوصاً عبر اتفاقيات «إنترلاين» و«المشاركة بالرمز»، مشيراً إلى أن «طيران الإمارات» وقعت حتى الآن 161 شراكة إنترلاين وتبادل الرموز والنقل متعدد الوسائط، الأمر الذي يساهم في تعدد الخيارات أمام المسافرين. وقال إن الشراكة الاستراتيجية بين «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» تحقق نجاحاً كبيراً، حيث توفر الشبكة المدمجة للعملاء تجربة سفر أفضل وخيارات أكثر ومرونة أكبر، مشيراً إلى أن الشراكات أضافت العديد من النقاط للمسافرين خاصة مع الشراكة بين «الطيران الكندي» و«يونايتد» و«فلاي دبي».

وأوضح عدنان كاظم أن «طيران الإمارات» تشغل 90 طائرة من طراز إيرباص A380، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد ليتراوح ما بين 95 و96 طائرة بنهاية السنة المالية الحالية في مارس 2025، في حين أن جميع الطائرات من هذا الطراز ستدخل إلى الخدمة خلال السنة المالية القادمة، مشيراً إلى أن الناقلة تشغل أيضاً 140 طائرة بوينج 777، وذلك إلى جانب تشغيل 10 طائرات سوف تتسلمها الناقلة حتى نهاية السنة المالية من طراز A350.

الدرجة الممتازة

وأضاف عدنان كاظم أن الدرجة السياحية الممتازة عبر الناقلة تنطلق حالياً إلى 15 وجهة من بينها لندن هيثرو، حيث من المتوقع التوسع في هذه الدرجة مع إضافة الطائرات الجديدة مع استكمال عملية التحديث، مشيراً إلى وجود طلب قوي على الدرجة السياحية الممتازة على متن أسطول طيران الإمارات منذ إدخالها إلى الخدمة.

وقال إن 35% من ركاب الدرجة السياحية يدفعون أعلى فئة سعر للتذكرة التي تضم مميزات ومرونة أكبر، مما دفعهم إلى التوجه إلى الدرجة السياحية الممتازة، مشيراً إلى وجود شريحة من قطاع الشركات اتجهت من درجة رجال الأعمال بسبب خفض التكاليف إلى الدرجة السياحية الممتازة التي تسجل مستويات إشغال مرتفعة جداً خاصة على وجهات مثل لندن وأستراليا ونيوزليندا، كما تستهدف الناقلة تشغيل هذه الدرجة على الرحلات طويلة المدى.

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