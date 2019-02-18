آيدكس ونافدكس رؤية اقتصادية جريئة

يستقطب معرضا الدفاع الدولي «آيدكس 2019» والدفاع البحري «نافدكس 2019» اللذان انطلقا في أبوظبي أمس كبريات الشركات المتخصصة في إنتاج الأسلحة وأجهزة الدفاع من كل أنحاء العالم لعرض أحدث منتجاتها وتقنياتها.

حيث يساهم المعرضان في تطوير قاعدة تقنية وصناعية قوية لإنتاج أجهزة الدفاع، والتي من شأنها أن تساهم بدورها في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي والإمارات عموماً، ضمن رؤية اقتصادية وصفتها مجلة «جينز» البريطانية المتخصصة في الشؤون الدفاعية بأنها جريئة.

في ملف البيان المخصص لــ "«آيدكس ونافدكس" تبرز الكثير من العناوين لعل أبرزها مايلي :

4.971 مليارات درهم صفقات القوات المسلحة

طائرة البحث والإنقاذ (آجوستا ويست لاند - 139) تشارك في المعرض

«كاليداس الإماراتية» تصنّع طائرة «بدر 250»

«إديك» تصدّر منتجاتها للسوق الآسيوي العام المقبل

دور فاعل للمرأة الإماراتية في الصناعات العسكرية

20 قطعة عسكرية من 15 دولة في افتتاح معرض الدفاع البحري «نافدكس»

أكبر مشاركة للسعودية في «آيدكس» منذ انطلاقه

«آيدكس» بوابة الصين إلى الخليج والمنطقة

وحرصا على تعميم الفائدة ننشر لكم صفحات البيان المخصصة بنظام " بي دي إف " ولمشاهدتها يكفي الضغط هنا