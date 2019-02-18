أكبر مشاركة للسعودية في «آيدكس» منذ انطلاقه

المصدر: أبوظبي - عبدالحي محمد

تنضم المملكة العربية السعودية للمرة الأولى، إلى قائمة أكبر ستة أجنحة دولية ضمن معارض الأجنحة الدولية الكبرى في معرض الدفاع الدولي آيدكس.

وضاعفت السعودية جناحها في الدورة الرابعة عشرة لمعرض الدفاع الدولي آيدكس 2019 التي بدأت أمس بأكثر من ثلاثة أضعاف عن الدورة الماضية، وتواجدت الشركات السعودية بجوار بعضها البعض أول مرة في جناح متصل عكس الدورات الماضية، كما تواجدت شركات سعودية عملاقة في المعرض وعلى رأسها الشركة السعودية للصناعات العسكرية سامي والتي تستهدف أن تكون ضمن أفضل 25 شركة متخصصة في الصناعات العسكرية في العالم بحلول 2030 مستندة إلى أفضل التقنيات والكفاءات الوطنية لتطوير منتجات وخدمات عسكرية بمواصفات عالمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة العربية السعودية في مجال الصناعات العسكرية.

مؤسسات كبرى

ويضم الجناح السعودي الضخم في آيدكس أكثر من 13 مؤسسة وشركة سعودية وهي الشركة السعودية للصناعات العسكرية، والمؤسسة العامة للصناعات العسكرية، وشركة الإلكترونيات المتقدمة، وشركة التدريع للصناعة، وشركة الإسناد للتجهيزات العسكرية، وشركة إيراف الصناعية المحدودة، والشركة السعودية للصناعات الجلدية، والشركة السعودية للإلكترونيات الدفاعية، وشركة الإنذار والدفاع للصناعات الإلكترونية، وشركة تقنية علم للاستثمار والتطوير الصناعي، ومصنع البندرية أوتو، ومصنع سلايل.

وعرضت الشركات السعودية منتجاتها المتنوعة في المعرض وبرزت منتجات الشركة السعودية للصناعات العسكرية. وشهد الجناح السعودي في المعرض زيارة كل من محمد بن عبدالله العايش مساعد وزير الدفاع السعودي، والدكتور خالد بن حسين بياري مساعد وزارة الدفاع للشؤون التنفيذية والفريق محمد بن خالد الناهض رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس وعدد من الشخصيات الرسمية السعودية وتجول الزوار في الجناح واستعرضوا منتجات الشركات المشاركة.

مذكرة تفاهم

وشهد الجناح السعودي أمس توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية ومجموعة نافال الفرنسية المتخصصة في الدفاع البحري، يتم بموجبها إنشاء شركة سعودية في مجال الدفاع البحري السعودي.

وتحدد الاتفاقية إطار العمل الخاص بإنشاء هذا المشروع المشترك، من أجل تعزيز جهود المملكة العربية السعودية في دعم توطين المهارات والقدرات الأساسية في عالم التصنيع العسكري السعودي. وستكون الشركة الجديدة في صدارة البرامج البحرية للقوات البحرية الملكية السعودية، وستدعم كافة المتطلبات الحالية والمستقبلية للأنظمة البحرية الدفاعية الحديثة، بما في ذلك دعم دورة الحياة الكاملة لتلك الأنظمة.

وأكد الدكتور أندرياس شوير الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية أن مذكرة التفاهم تعد حجر الأساس لشراكة استراتيجية بين الشركة ومجموعة نافال، بما يعزز التزام الشركة السعودية للصناعات العسكرية دعم جهود المملكة في مجال تطوير قدراتها الدفاعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها.

ولفت إلى أن المشروع المشترك يعد فرصة للاستفادة من خبرة مجموعة نافال وتسخيرها لمساعدة شركائها على تطوير قدراتهم البحرية، وبالتالي إنشاء نظام متكامل للصناعات العسكرية بالمملكة. وأضاف الدكتور شوير: من خلال أنشطة التصميم والتصنيع والصيانة المتطورة ستساهم الشركة الجديدة بشكل كبير في تعزيز قدرات واستعدادات القوات البحرية السعودية. ولفت إلى أنه

استناداً إلى الشراكة الراسخة والطويلة بين المملكة العربية السعودية ومجموعة نافال الفرنسية، يهدف المشروع المشترك إلى لعب دور محوري رئيس في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال زيادة المحتوى المحلي وتوفير فرص عمل متميزة للسعوديين.

كما شهد الجناح السعودي توقيع مذكرة تعاون بين شركة تالس وشركة الإلكترونيات المتقدمة السعودية تتمكن بموجبها شركة الإلكترونيات المتقدمة من تصنيع وإصلاح الكاميرات الليلية والحرارية بشركة تالس والتي من شأنها رفع الجاهزية العسكرية للقوات المسلحة.

منصة مثالية

وشاركت شركة تقنية علم للاستثمار والتطوير الصناعي، وهي إحدى الشركات الخاصة في الجناح السعودي.

وأكد المتحدث الرسمي للشركة أهمية المشاركة في معرض آيدكس مشيراً إلى أن المعرض يعد من أكبر المعارض العالمية المتخصصة في مجال الأمن والدفاع، كما يعد منصة مثالية لعرض إمكانيات شركة علم التي قدمت منتجاتها الخاصة بتطوير وتصنيع الستر والخوذ وألواح الحماية بجودة عالية ومبتكرة، كإحدى ثمار توجه الشركة لتوطين الصناعة المحلية والعسكرية على وجه الخصوص.

وأشار إلى أن مصنع مشاريع الدفاع أعلن عن أنه يعمل من خلال 4 خطوط رئيسة للإنتاج وهي خط إنتاج الخوذة الواقية من الرصاص وكذلك خط إنتاج ألواح الحماية الواقية من الرصاص وخط إنتاج السترة الواقية من الرصاص إلى جانب خط إنتاج الملابس والتجهيزات العسكرية. ولفت إلى أن المعرض يعد فرصة للتواصل وتعزيز التعاون مع المشاركين.