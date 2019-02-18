20 قطعة عسكرية من 15 دولة في افتتاح معرض الدفاع البحري «نافدكس»

المصدر: أبو ظبي - البيان

انطلق أمس معرض الدفاع البحري نافدكس 2019 والذي يعقد تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالتزامن مع معرض الدفاع الدولي «أيدكس 2019» بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويقام هذا المعرض وسط مشاركة دولية ومحلية قياسية من حيث عدد الشركات المتخصصة في قطاع الصناعات البحرية الدفاعية. ويرتفع عدد القطع البحرية العسكرية المشاركة بنسبة 66% لتصل إلى 20 قطعة عسكرية بحرية من 15 دولة تتنوع ما بين الفرقاطات وسفن الإمداد وسفن نقل الجنود بالإضافة لسفن عمليات قنص الألغام البحرية وسفن الدوريات البحرية والسواحل.

كما ستشهد الدورة الحالية شركات عارضة من أربع دول تشارك للمرة الأولى في المعرض وهي كل من الصين والمملكة العربية السعودية وتايلند بالإضافة لكوريا الجنوبية., كما تم ربط بين الفعاليات التي تجري في الميناء الحر، حيث ترسو السفن الزائرة الكبيرة والفعاليات التي تجري في موقع معرض نافدكس والقناة البحرية، كما تتميز هذه الدورة أيضاً بفتح باب زيارة السفن للزوار وبالصعود على متنها والاطلاع على قدراتها وإمكانيتها.

فعاليات

ويشهد معرض الدفاع البحري الأهم على مستوى الشرق الأوسط العديد من الفعاليات والعروض لأكثر منظومات الدفاع البحري تطوراً إضافة لعرض العديد من القطع البحرية والمعدات الخاصة بقطاع الدفاع البحري، حيث تتنافس أكثر من 100 شركة لعرض أكثر منتجاتها المتطورة للاستفادة مما يوفره المعرض من فرصة كبيرة لعقد الصفقات والشراكات بين الشركات العالمية.

وقال معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرضين إن أهمية «نافدكس» كمعرض دولي متخصص في الدفاع البحري في تزايد مستمر ، حيث إن قطاع الدفاع البحري يشهد تطوراً متسارعاً من حيث الابتكارات الحديثة والتكنولوجية المتقدمة.

تطور

وأضاف أن الدورة الجديدة من نافدكس، تعكس مدى التطور الذي شهدته الصناعات الدفاعية الإماراتية والتي أصبحت من الصناعات الرائدة في هذا المجال في المنطقة بفضل دعم ورعاية القيادة الرشيدة للدولة.

من جانبه قال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» والشركات التابعة لها: عملت أدنيك على إعطاء أهمية خاصة لتطوير معرض الدفاع البحري «نافدكس»، حيث قامت بتوسعة وتطوير البنية التحتية للقناة البحرية التابعة لمركز أبوظبي للمعارض لترتفع المساحة المخصصة للعروض بنسبة 20% لتصل إلى ما يقارب 40 ألف متر مربع، الأمر الذي سيوفر منصة مثالية للشركات المشاركة لعرض منتجاتها.