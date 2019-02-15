الإمارات مختبر لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد، صبري صقر، رامي سميح

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، انطلقت أمس، أعمال مؤتمر الدفاع الدولي 2019 في أبوظبي، بمشاركة أكثر من 1200 متخصص وخبير عالمي يرسمون مستقبل الصناعات الدفاعية والأمنية ويبحثون سبل الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي في تعزيز مستويات الأمن والدفاع والحماية.

ويشارك في المؤتمر الذي يقام في فندق قصر الإمارات ويستمر حتى 16 فبراير، تحت شعار «بناء مستقبل مشترك: تعزيز الأمن والازدهار من خلال الابتكار»، نخبة من المسؤولين الحكوميين والعسكريين رفيعي المستوى وعدد من المتخصصين.

ويسلط المؤتمر الضوء على آخر المستجدات في قطاع الثورة الصناعية الرابعة وكيفية الاستفادة المثلى منها في تطوير العديد من التقنيات التي تساهم في تعزيز الابتكار في الإمارات في قطاع الصناعات الدفاعية والذي يعد أحد أبرز القطاعات التي ركزت عليها استراتيجية أبوظبي ورؤيتها الاقتصادي 2030.

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