إسحاق البلوشي: أبوظبي مركز عالمي لمعارض الصناعات الدفاعية والأمنية

المصدر: أبوظبي - وام

قال اللواء الركن طيار إسحاق البلوشي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي آيدكس ونافدكس 2019 إن أبوظبي أصبحت مركزاً عالمياً لمؤتمرات ومعارض الصناعات الدفاعية والأمنية لما تمتلكه من خبرات كبيرة وبنية تحتية قوية تؤهلها لأن تقدم نموذجاً فريداً في تنظيم الأحداث العالمية.

وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» أنه قد وصلت وفود رسمية للمشاركة في آيدكس ونافدكس 2019 من أكثر من 96 دولة إلى أبوظبي ليساهموا في رسم مستقبل العالم وتطوير الصناعات الدفاعية بالإضافة إلى وضع الأطر اللازمة التي تتيح التنقل بأمان في العالم الرقمي.

وأوضح على هامش انطلاق مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي أمس أن الصناعات الدفاعية والأمنية الإماراتية تنطلق من رؤية واستراتيجية دولة الإمارات 2071 التي تتخذ الابتكار والثورة الصناعية الرابعة مرتكزات أساسية بما يحقق الازدهار والتنوع للاقتصاد الوطني.

وقال نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي آيدكس ونافدكس إن مؤتمر الدفاع الدولي 2019 يناقش أهمية الثورة الصناعية الرابعة في توفير فرص جديدة للمؤسسات العاملة في قطاع التصنيع الدفاعي والتوريد والمؤسسات الصناعية الناشئة، بالإضافة إلى الشركات العاملة في الصناعات ذات التقنيات العالية وذلك لملاءمة إجراءاتهم والتمتع بمميزات كبيرة في السوق العالمية للصناعات الدفاعية التي تتسم بالتنافسية.

وأوضح أن مؤتمر الدفاع الدولي الذي يعقد تحت عنوان «بناء مستقبل مشترك: تعزيز الأمن والازدهار من خلال الابتكار» يوفر فرصة للجهات الحكومية والمهتمين من القطاعات الصناعية للتواصل مع رواد القطاعات العسكرية والحكومات والمؤسسات التقنية الكبرى والذي يوفر منبراً لتبادل الرؤى المختلفة حول الحلول الممكنة والمبتكرة والمستدامة للتحديات المستقبلية.

ونوه بأن مؤتمر الدفاع الدولي 2019 يأتي في ظل متغيرات دولية وجيوسياسية فرضتها التحديات الجديدة الناجمة عن الثورة الصناعية الرابعة والتطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم الأمر الذي دفع صانعي القرار لإعادة النظر في الاستراتيجيات الدفاعية التقليدية.