دبي تجمع العالم في «الملتقى 2018»

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في حلقة اليوم من برنامجنا الأسبوعي "نصيحة لايف"، سنعرفكم عن قرب عن تقنيات التجميل غير الجراحية مع الدكتورة فريدة طنوس،
كثيرة هي التساؤلات التي تراودنا حول طرق العناية بالبشرة والمحافظة على نضارتها وشبابها بالاستعانة بتقنيات التجميل غير
يستضيف الموقع الإلكتروني لصحيفة البيان ضمن برنامجه الأسبوعي "نصيحة لايف" خبيرة الغذاء والتغذية ندى زهير الأديب، أول إماراتية تعمل في مجال الغذاء والتغذية في القطاع الصحي..
ينشر ملايين المستخدمين، بشكل يومي، بياناتهم الخاصة على الشبكات الاجتماعية، من دون معرفة كيف يمكن استخدامها لاحقاً. وفي
عندما أعود بخيالي إلى سنوات المراهقة، أذكر قيامي وأصحابي لدى قفولنا إلى أرض الوطن، باسترجاع قيمة الضريبة المضافة بمطار
ماذا تعني لك الوظيفة؟ وكيف تربينا على هذه الفكرة؟ وهل هي طموحنا الحقيقي؟ كل ذلك وأكثر علينا أن نقف للتفكير فيه. كم مرةً
عندما تُحدث ثورة تكنولوجية انقلاباً في عالمنا، فإنها تفيد في البداية عدداً صغيراً من الناس على حساب الآخرين، حدث هذا
إن التطور الكبير الذي يشهده القطاع التكنولوجي وتوسّع استخدام الحواسيب والإنترنت أدى إلى طفرات كبيرة في العديد من
مصطلح الجرائم السيبرانية جديد إلى حدٍ ما، ويرمز الى الجرائم التي تكون أداة تنفيذها الحواسيب والشبكات، هذه الجرائم
افتتح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أمس معرض وسوق السفر العربي «الملتقى 2018» الذي يستضيفه
استأثرت دولة الإمارات بستة مراكز ضمن المراكز العشرة الأولى على تصنيف «براند فاينينس»
كرم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران
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نجح مطار الشارقة الدولي في تحقيق معدلات نمو إيجابية بأعداد المسافرين خلال الربع الأول 2018 حيث ارتفع عدد مستخدمي المطار
وقعت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أمس، اتفاقية تعاون مع مصنع الدانة للصناعات الجلدية (المندوس) المتخصص في الحرف
أعلنت «فلاي دبي» عزمها تشغيل رحلات مباشرة إلى العاصمة الفنلندية هيلسنكي اعتباراً من 11 أكتوبر المقبل. وجاء إعلان
فازت وكالات الريس للسفريات بجائزة «أفضل مركز للعطلات في الدولة» و«وكالة السفر الرائدة في دبي لعام 2018» من جوائز السفر
أكدت روتانا مكانتها الرائدة في قطاع الضيافة، بعد أن حصدت 16 جائزة في حفل توزيع «جوائز السفر العالمية 2018» للشرق الأوسط
كشفت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن وضع خطط لإطلاق مشاريع سياحية جديدة في مناطق أشجار المنغروف الطبيعية؛ والمواقع
أعلنت مجموعة «إعمار للضيافة» عن تحقيق إنجاز استثنائي يتمثل بوصول عدد مشاريعها الفندقية التي دخلت حيز التشغيل أو ما زالت
كشف محمد الملا، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة "دي إكس بي إنترتينمنتس"، الشركة المالكة للوجهة الترفيهية "دبي باركس
بعد مرور ما يقارب 100 عام على إعدامهما، تعود قضية ريا وسكينة إلى الواجهة من جديد بتقرير نشرته محطة "بي بي سي" العالمية، أشارت فيه إلى احتمال براءتهما من التهمة.
ماسا.. ابنة سبعة أعوام أو أكثر قليلا من مدينة الكيماوي السورية دوما. عندما اندلعت الثورة السورية، كانت ولادة ماسا التي
«ستكونين أستاذة أفضل مني يوماً ما» كلمات دافئة لا تفارق مسمع ووجدان الإماراتية فاطمة الظنحاني، قالها لها أستاذها الراحل الخطاط خالد نفيسي في عام 2013
«اختاروا الحرب، ونحن اخترنا السلام، مضينا في طريقينا حاملين غصن الزيتون، وهم ركضوا وفي يدهم الكلاشنكوف، ذهبوا به وذهب