مكتوم بن محمد: دور مهم للسياحة في ترسيخ التناغم بين ثقافات العالم وحضاراته

افتتح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أمس معرض وسوق السفر العربي «الملتقى 2018» الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي على مدى أربعة أيام.

وأعرب سمو نائب حاكم دبي خلال جولته في ردهات وقاعات «الملتقى» الذي يتميز بتنوع الحضور الذين يمثلون مختلف ثقافات العالم عن ارتياحه بهذا التجمع الثقافي السياحي العالمي ورحب بالمشاركين فيه من عارضين وزوار.

وتمنى سموه للمشاركين طيب الإقامة في دولة الإمارات والتوفيق في عقد شراكات استثمارية مع نظرائهم المستثمرين من دولة الإمارات ودول المنطقة لما لهذا قطاع السياحة والسفر من أهمية كبيرة في رفد الاقتصادات الوطنية للعديد من الدول ودوره الإيجابي في ترسيخ التناغم والتلاقي بين ثقافات العالم وحضاراته وتقريب المسافات بين مختلف الدول.

جولة

وتجوّل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم يرافقه هلال سعيد المري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجاري العالمي مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، الذي شرح لسموه النمو المطرد في معرض وسوق السفر العربي الذي يستضيفه المركز منذ العام 1994 وكيف أصبح المعرض الأهم والأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الشهرة العالمية التي اكتسبها في أوساط صناع السياحة والسفر والمستثمرين في هذا الميدان.

كما استعرض هلال المري الزيادة المستمرة في نسبة مساحات العرض ونوعية العروض وعدد الشركات والجهات العارضة والمشاركة في هذا الحدث السنوي الدوري، إذ تشارك في دورته الحالية الخامسة والعشرين أكثر من 2500 شركة وجهة خاصة وحكومية تمثل نحو 50 دولة من بينها دولة الإمارات التي تشارك بزخم من خلال نحو 60 جناحاً من مختلف إمارات الدولة.

منصات

وتوقف سمو نائب حاكم دبي ومرافقوه عند العديد من منصات الدول والجهات المحلية المشاركة مستهلاً جولته عند جناح دائرة السياحة والتسويق التجاري مروراً بأجنحة القيادة العامة لشرطة دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي وشركة الاتحاد للطيران وهيئات أبوظبي السياحية وبلدية دبي والجناح الأردني وجناح دولة الكويت وجناح مملكة البحرين ثم جناح سلطنة عُمان.

وعرج سموه كذلك على جناح «فلاي دبي» ومطارات دبي وجناح «إكسبو دبي 2020» و«دبي باركس أندريزورتس». وزار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، جناح طيران الإمارات، الناقل الرسمي لمعرض سوق السفر العربي (الملتقى 2018).

حيث كان في استقبال سموه، الشيخ ماجد المعلا نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية، الذي اصطحب سموه في جولة تعريفية على جناح الناقلة الذي يتضمن جناح الدرجة الأولى المغلق بالكامل ومقصورة درجة رجال الأعمال على طائرة البوينغ 777 بحلتها الجديدة والصالون الجوي الجديد على طائرة الإيرباص A380 وهذه هي أول مرة تعرض فيها طيران الإمارات الأجنحة الخاصة لطائراتها البوينغ 777-300ER في معرض سوق السفر العربي.

وتوقف سموه عند جناح إمارات عجمان والشارقة والفجيرة وجناح المملكة العربية السعودية الذي يعد من بين أكبر الأجنحة المشاركة واختتم سموه جولته عند جناح جزر المالديف.

مقومات العاصمة

كما زار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم جناح أبوظبي في سوق السفر العربي والذي يسلط الضوء على المقومات الثقافية والسياحية التي تمتلكها العاصمة، وما تقدمه لزوارها من تجارب سياحية فريدة من نوعها، والذي يستعرض أيضاً تراث وتقاليد الإمارة.

واطلع سموه خلال الزيارة التي رافقه خلالها محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي وسلطان المطوع الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع السياحة في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، على أرجاء الجناح والوفد المشارك الذي يتكون من 77 جهة عاملة في قطاع السياحة والضيافة من بينها هيئات حكومية، وفنادق ومنتجعات، ومحطات جذب سياحي، ومرافق ترفيهية، وشركات إدارة وجهات ووكلاء سفر، والتي تجتمع كلها لعرض أكثر من 95 خدمة ومنتجاً سياحياً، كما زار سموه جناح مركز جامع الشيخ زايد واستمع من خلال أحد أخصائي الجولات الثقافية إلى بديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في الصرح، إضافة إلى التعرّف إلى أنشطة المركز المختلفة.

ملتقى

ويتخلل فعاليات الدورة الـ 25 لمعرض سوق السفر 2018 الدورة الأولى لملتقى الاستثمار في الوجهات الذي يسلط الضوء على شتى جوانب ومقومات الاستثمار في المنطقة والعالم كما يتخلله انعقاد الدورة الأولى لمؤتمر الوظائف في قطاع السفر للطلاب لتعريفهم بمتطلبات وامتيازات هذه الوظائف في هذا القطاع الحيوي المهم.

ويشارك في المعرض 65 جناحاً وطنياً وأكثر من 100 عارض جديد يشارك للمرة الأولى، حيث يعد المعرض منصة لإطلاق المشاريع السياحية ومنشآت الضيافة على مستوى الإمارات والمنطقة والعالم. ومن المتوقع أن يشهد المعرض حضور أكثر من 40 ألف شخص من المشاركين والزوار وستشغل الفنادق 20٪ من المساحة الإجمالية في المعرض وهي النسبة الأكبر على الإطلاق.

عنوان الفخامة

وصفت مجلة «فوربس» دبي بأنها لا تكاد تتوقف عن الارتقاء بمعايير السياحة الفاخرة، وأضافت المجلة أنه في كل مرة يعتقد العالم أن دبي قد بلغت النهاية في مفهومها للفخامة، تفاجئه دبي باكتشاف آفاق جديدة للفخامة والرفاهية.

جاء ذلك في سياق تقرير مفصل نشرته المجلة الأميركية أمس على موقعها الشبكي عن فندق «كوين إليزابيث 2» العائم الذي جرى افتتاحه بصفة غير رسمية في ميناء راشد بدبي الأسبوع الماضي، بعد أن كان في الأصل الباخرة الأسكتلندية العريقة عابرة المحيطات التي كانت تحمل نفس الاسم. وذكر تقرير «فوربس» أن الفندق العائم الجديد يعد أحدث حلقة في سلسلة الفخامة بدبي، وأنه يجسد عشقها الدائم والأبدي للفخامة والتألق.