«فلاي دبي» تطلق رحلات مباشرة إلى هيلسنكي 11 أكتوبر

أعلنت «فلاي دبي» عزمها تشغيل رحلات مباشرة إلى العاصمة الفنلندية هيلسنكي اعتباراً من 11 أكتوبر المقبل.

وجاء إعلان الناقلة على هامش مشاركتها في سوق السفر العربي لتكون بذلك أول ناقلة وطنية تخدم فنلندا برحلات يومية مباشرة بين مطار دبي الدولي ومطار هيلسنكي فانتا.

وقال حمد عبيدالله الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: «فلاي دبي ستكون أول ناقلة وطنية توفر رحلات مباشرة إلى العاصمة الفنلندية، نحن ملتزمون بفتح المزيد من الوجهات الجديدة في الأسواق غير المخدومة لنوفر بذلك خيارات سفر أكثر من دبي إلى العالم».

وتشارك فلاي دبي في سوق السفر العربي للمرة الثامنة على التوالي، حيث تعرض أحدث منتجاتها وخدماتها بما فيها المقاعد الجديدة لدرجتي رجال الأعمال والسياحية على متن طائراتها من طراز بوينغ 737 ماكس 8.

وجهة عاشرة

وقال جيهون ايفندي نائيس رئيس أول للعمليات التجارية في فلاي دبي: «هيلسنكي هي الوجهة العاشرة التي نطلقها هذا العام لنوفر مزيداً من الوجهات الجديدة لمسافرينا عبر شبكة وجهاتها العالمية»، «نحن واثقون أن خدماتنا النوعية ومستويات الراحة المتوفرة على متن طائراتنا الجديدة مع المقاعد التي تتحول إلى سرير كامل على درجة رجال الأعمال ستجعل من الرحلة بين دبي وهيلسنكي خياراً مفضلاً للمسافرين».

ولتوفير مزيد من الراحة للمسافرين ستشغل الناقلة على الخط الجديد طائرتها الجديدة بوينغ 737 ماكس 8 التي توفر مستويات راحة عالية بفضل مقاعد درجة رجال الأعمال التي تتحول إلى سرير كامل فضلاً عن المساحات الرحبة والخصوصية التي تتيح لهم النوم خلال الرحلة، كما أن مسافري الدرجة السياحية وبفضل مقاعدها الجديدة من ريكارو مصممة لتوفير مساحات مريحة للمسافرين.

وتوفر فلاي دبي نظاماً ترفيهياً عالي الوضوع بشاشات مساحتها 11.6 إنشاً تعرض تشكيلة واسعة من الأفلام والعروض التلفزيونية والألعاب باللغات العربية والإنجليزية والروسية، كما بالإضافة إلى ذلك توفر مقصورة بوينغ «سكاي انتيريرز» بخطوطها الانسيابية وجوانبها المنحوتة بمهارة بيئة سفر أكثر راحة للمسافرين.

نقلة نوعية

وقال تيري اوكوك نائيس رئيس أول للعمليات التجارية في طيران الإمارات إن الخط الجديد يعد نقلة نوعية لطيران الإمارات وفلاي دبي ولدولة الإمارات وفنلندا عموماً، «من خلال شراكتنا مع فلاي دبي يمكن للمسافرين وجهات طيران الإمارات مثل شنغهاي وطوكيو وبكين وهونج كونج وتايلند ودلهي السفر بسهولة لفنلندا بتوقف واحد في دبي ونحن نتطلع لمزيد من النجاح تحققه فلاي دبي في فنلندا».

وستضع طيران الإمارات شارة الرمز المشترك على الرحلة الجديدة ضمن اتفاقية الشراكة بين الناقلتين التي تتيح للمسافرين من مئات الوجهات من ست قارات في أكثر من 80 دولة، بما في ذلك الشرق الأقصى والهند، فرصة السفر إلى هيلسنكي عبر دبي.

بالنسبة للحجوزات بموجب اتفاقية المشاركة بالرمز، سيحصل ركاب طيران الإمارات على وجبات مجانية، وأوزان الأمتعة المسموح بها على طيران الإمارات على الرحلات التي تديرها فلاي دبي في الدرجتين السياحية والأعمال.

وقال تيمو اهولا مدير مكتب السياحة الفنلندية للشرق الأوسط وآسيا «نحن سعداء لانطلاق الخدمة الجديدة بين دبي وهيلسنكي ونتطلع إلى مزيد من التعاون مع فلاي دبي. خلال العام الماضي سجلنا نمواً في أعداد الليالي الفندقية بنسبة 30% ونتطلع إلى تجاوز هذه النسبة خلال العام 2018».

وأضاف أن فنلندا تعد وجهة سياحية رائعة في الصيف والشتاء. تخلق أيام الصيف اللطيفة التي لا نهاية لها مع شمس منتصف الليل مكاناً مثالياً لقضاء عطلة عائلية مريحة أو رحلة عمل مليئة بالأنشطة مع خيارات أنشطة تتراوح من الغولف والإبحار إلى التجديف والمشي لمسافات طويلة في الطبيعة النقية.

موسم الشتاء في فنلندا هو أرض عجائب للأشخاص الذين يبحثون عن تجارب فريدة من نوعها مثل رحلات السفاري المزدحمة بالثلج، وتجارب القيادة على الجليد ومشاهدة الشفق القطبي الشمالي. فنلندا هي أيضاً الموطن الوحيد لسانتا كلوز.

وتشمل وجهات فلاي دبي في أوروبا 27 مدينة في كل من البوسنة وكرواتيا وجمهورية تشيك وفنلندا واليونان وإيطاليا ومقدونيا والجبل الأسود وبولندا ورومانيا وروسيا وصربيا وسلوفاكيا وتركيا وأكرانيا.