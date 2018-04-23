أحمد بن سعيد يكرّم شركاء وموظفي مطارات دبي

كرم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، الجهات الحكومية والخاصة العاملة في مطار دبي الدولي.

يأتي التكريم تقديراً للدور الحاسم لهذه الجهات في حصول مطار دبي على المركز الأول كأكبر مطار في العالم بأعداد المسافرين الدوليين في العام 2017 للعام الرابع على التوالي.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد إن هناك عدة إنجازات تحققت خلال الـ25 عاماً الماضية، إلا أن هناك إنجازين يبقيان الأبرز وهما: النمو الكبير في شبكة الوجهات والتي باتت تغطي قارات العالم الست والنمو في حجم الأسطول. وأكد أن أياً من هذين الإنجازين لم يتحقق من قبل وعلى هذا النطاق الضخم في صناعة الطيران.

وأضاف إن طيران الإمارات كانت دوماً رائدة في فئة الابتكار، ذلك أنها صاحبة السبق في العديد من الخدمات والمنتجات التي تقدم في مجال الطيران للمرة الأولى على مستوى العالم، سواء في الأجواء أو على صعيد الخدمات الأرضية، وقد لعبت التقنية دوراً رئيساً في تحقيق هذه الريادة.

وقال سموه إن طيران الإمارات قادت ابتكارات عديدة باعتبارها رائدة في صناعة الطيران، وفي الوقت نفسه حافظت على تحقيق نتائج قوية.

وأكد في كلمته الافتتاحية بالكتيب السنوي لمعرض سوق السفر العربي أن الناقلة ملتزمة اتخاذ خطوات أكثر تقدماً في مسيرتها المستدامة. وقال إن الاستثمار في الطائرات العصرية ذات الكفاءة العالية وتقنيات الطيران الأكثر ذكاءً والتي تخفض استهلاك الوقود عبر أسطولنا، يبرهن على ريادتنا الفعلية في تشجيع السفر الجوي الأكثر كفاءة في مجال البيئة.

وأضاف إن من أهم مكونات الاستراتيجية البيئية التي تنتهجها طيران الإمارات تشغيل أسطول صديق للبيئة، وفي هذا السياق، أحلنا طائراتنا القديمة من طرازي "إيرباص أيه 340" و"إيرباص إيه 330" للتقاعد.

شمل التكريم كلاً من: هيئة دبي للطيران المدني، والإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وجمارك دبي، ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، وهيئة الصحة في دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وطيران الإمارات، وفلاي دبي، ودناتا، والسوق الحرة.

وأعرب سمو الشيخ أحمد بن سعيد خلال التكريم عن بالغ تقديره لكل جهة وفرد عمل ويعمل على تعزيز أهمية مطار دبي بما يتواكب مع رؤية حكومتنا الرشيدة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد منح تكريماً خاصاً لمؤسسة مطارات دبي بمناسبة حفاظ مطار دبي الدولي على موقعه على قائمة أكبر مطارات العالم بأعداد المسافرين الدوليين خلال الحفل التكريمي لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.

وخلال حفل تكريم التميز في مطارات دبي، قال جمال الحاي نائب الرئيس في مطارات دبي: "إن حصولنا على هذا التقدير الخاص، يأتي كنتيجة حتمية للتوجيهات السديدة والدعم اللامحدود والمتابعة اليومية التي يقدمها لنا سمو الشيخ أحمد بن سعيد، من أجل الوصول إلى هدفنا المنشود بجعل دبي أهم مركز جوي في العالم.

وهو أيضاً نتيجة حتمية للجهود الكبيرة والمبادرات الإبداعية والأفكار الخلاقة التي قدمها شركاؤنا في النجاح بالقطاعين الحكومي والخاص".