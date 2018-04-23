99.4 % سعداء بزيارة دبي ويوصون بمشاهدتها

أكد 99.4% من زوار دبي أنهم سعداء بزيارة الإمارة، وأنهم راضون عن تجربة مشاهدة معالمها لما تحويه من معالم لا تضاهى وأنهم يوصون بزيارتها. جاء ذلك في التقرير السنوي الذي أصدرته دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة» لعام 2017، والذي اشتمل على إحصائيات وتحليلات خاصة بأداء القطاع السياحي خلال العام الماضي.

واشتمل التقرير على رؤية مستقبلية حول الأنشطة والحملات والاستراتيجيات التي أظهرت مؤشراتها توجه الإمارة بخطى متسارعة نحو تحقيق الرؤية السياحية 2020 الرامية إلى استقبال نحو 20 مليون زائر سنوياً بحلول العقد المقبل. ويعتبر التقرير مرجعاً أساسياً ومهماً للعاملين في قطاعات السياحة والسفر والإعلام والضيافة وكذلك الشركاء في دبي.

نتائج التقرير

وذكر التقرير أن الأسواق العشرة الرئيسية المصدرة للزوار إلى دبي أسهمت بنسبة 59% من إجمالي عدد الزوار، أما النسبة المتبقية فجاءت من الأسواق الأخرى التي تتسم بالتنوع. وأوضح التقرير أن ثلاثة من كل أربعة زائرين، هم من العائلات والأزواج، بينما شكل الزائرون الأفراد نسبة 14%، والأصدقاء 8%، والزملاء 3% من إجمالي عدد الزوار.

وأشار إلى أن 73,8% من الزوار القادمين إلى دبي، جاؤوا بقصد الترفيه، بينما شكل الزوار القادمون لزيارة أصدقائهم وعائلاتهم نسبة 13,9% من إجمالي عدد الزوار، وكانت نسبة الزوار بهدف الأعمال 11,5%. وقال التقرير إن 77% من الزوار فضّلوا الإقامة في الفنادق والشقق الفندقية على الإقامة لدى أصدقائهم أو أقاربهم.

وبين التقرير أن نسبة الزوار بحسب الجنس، كانت متوازنة إلى حد ما بنسبة 47% للإناث، أما معدّل الحجم الإجمالي للمجموعات فكان 2,5% للإقامة في دبي بمعدل 7,6 أيام. وأكد التقرير أن دبي مول حافظ على مكانته كأكثر معالم المدينة جاذبية للزوار، حيث قصده نحو 97% من الزوار، أعقبه نافورة دبي بنسبة 81%، والمناطق التراثية والثقافية بنسبة 63%.

وأفاد 99,3% من الذين شملهم المسح الميداني، أنهم مروّجون محتملون لدبي أو مؤيّدون بقوّة لها كوجهة سياحية، وترشيح دبي كوجهة ينصح بزيارتها للأصدقاء والعائلات. وسجل الزوار من ألمانيا وفرنسا أعلى نسبة رضا بين إجمالي الزوار الذين شملهم المسح، فيما جاءت أعلى نسب زيادة في مستويات التأييد والترويج من الجنسيتين الألمانية والصينية.

معلومات شاملة

يقدم التقرير معلومات شاملة مع التقييم والتحليل لمحركات النمو التي أسهمت في تحقيق أرقام قياسية جديدة في أعداد الزوّار الدوليين خلال 2017، والذين بلغ عددهم 15,8 مليون زائر، بنسبة نمو وصلت إلى 6,2% بالمقارنة مع عام 2016.

كما يوفر التقرير تحليلاً شاملاً عن الزوار وفقاً للمناطق الجغرافية التي أتوا منها إلى دبي، والأسباب التي دعتهم إلى زيارتها وكيف قضوا أوقاتهم فيها، فضلاً عن المسح السنوي الميداني الخاص بزوار دبي، الذي يوضح مدى رضاهم عن التجربة.