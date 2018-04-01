ورد التساؤل التالي لـ« الاقتصادي»: كيف يمكنني التأكد من دقة الفاتورة الضريبية التي حصلت عليها؟
أفادت «الاتحادية للضرائب» بأنها أطلقت خدمة «حاسبة الضريبة الإلكترونية»، التي تتيح معرفة الضريبة على أسعار المشتريات بسهولة. كما أطلقت خدمة «تحقق من رقم التسجيل الضريبي»، التي تتيح لأي شخص التأكد من صحة الأرقام الضريبية المسجلة على الفواتير وأن التجار مسجلون لدى الهيئة.
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