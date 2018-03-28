ورد التساؤل التالي لـ« الاقتصادي»:ما هي المستندات التي أحتاجها للتسجيل للضريبة المضافة؟

أفادت «الاتحادية للضرائب»، أنه يتوجب إرفاق صور عن رخصة الأعمال أو الرخصة التجارية، وجواز السفر لمدير الأعمال والمخول بالتوقيع أو الهوية في حال الإقامة في الدولة، وأيضاً إثبات تخويل المدير أو المخول بالتوقيع. مثال: عقد التأسيس أو وكالة عامة أو خاصة مصدقة من الكاتب العدل.

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