ورد التساؤل التالي لــ «البيان الاقتصادي»: كيف نقوم بالتسجيل في الضريبة المضافة كمجموعة ضريبية؟

أفادت «الاتحادية للضرائب»، أنه يتعين على الأشخاص الذين يرغبون بالتسجيل كمجموعة ضريبية اختيار ممثل للمجموعة يقوم بتقديم طلب تسجيل المجموعة، مع اختيار أنه سيكون عضو في مجموعة ضريبية بعد أن يتم إصدار رقم تعريف ضريبي له ثم يقوم العضو الممثل بإضافة بقية أعضاء المجموعة من خلال «التسجيل في مجموعة ضريبية» سواء تم تسجيلهم بشكلٍ منفصل أم لا، وبعد الانتهاء من إضافة الأعضاء وتقديم طلب التسجيل يتم إصدار رقم التسجيل الضريبي للمجموعة.

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