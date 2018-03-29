ورد التساؤل التالي لـ« الاقتصادي»: كيف تقدم الإقرارات الضريبية المتعلقة بالضريبة المضافة؟
أفادت «الاتحادية للضرائب»، إنها حددت أربع خطوات إلكترونية أساسية لتقديم الإقرارات الضريبية من قبل قطاعات الأعمال بآلية مبسطة من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الرسمي للهيئة، الذي تم تصميمه وفق أفضل الممارسات الدولية بهدف تيسير عملية تقديم الإقرارات من قبل الخاضعين للضرائب بالإضافة لتوفير المعلومات والإرشادات الكافية لتعزيز الوعي الضريبي لدى أفراد المجتمع.
اقرأ ايضاً:
ـــ ما هي المستندات التي أحتاجها للتسجيل للضريبة المضافة؟
ـــ هل هناك أي عقوبات في حال التأخر عن التسجيل للضريبة المضافة؟
ـــ ما هي عقوبة عدم إصدار فاتورة ضريبية؟
ـــ كيف نقوم بالتسجيل في الضريبة المضافة كمجموعة ضريبية؟
ـــ هل يتم دفع ضريبة قيمة مضافة على الاستيراد؟
ـــ هل الخضراوات والفواكه خاضعة أم معفاة من الضرائب ؟