ورد التساؤل التالي لـ« الاقتصادي»:هل هناك أي عقوبات في حال التأخر عن التسجيل للضريبة المضافة؟

أفادت «الاتحادية للضرائب» بأنه حال عدم قيام الخاضع للضريبة بتقديم طلب التسجيل خلال المهلة المحددة، سوف يعرض لغرامة إدارية تبلغ 20 ألف درهم وفقاً لقرار مجلس الوزراء في شأن الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية.



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