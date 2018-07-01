«البيان » تكافئ أحد قرائها برحلة استثنائية إلى تايلاند

المصدر: Ⅶدبي - بيان السطري

فاز أحد قراء «البيان» بتذكرتي سفر إلى تايلاند خلال برنامج «نصيحة لايف»، الذي حقق تفاعلاً مميزاً على الشبكات الاجتماعية بعد أن تجاوز عدد الأسئلة الـ 50 سؤالاً فيما جرى في نهاية الحلقة السحب على أسماء أحد المتابعين.

ونصح مأمون حميدان، مدير عام «ويجو» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند قراء «البيان» بالتخطيط مبكراً لعطلتهم لضمان اختيار الوجهة السياحية الأمثل بأنسب الأسعار بما يشمل احتياجات السفر وتكاليف الإقامة، ونصح حميدان الجمهور بتجنب السفر في يومي الجمعة أو السبت واختيار يومي الأحد أو الإثنين كموعد للرحلة؛ حيث يكون سعر التذكرة أرخص في أغلب الأحيان.

وقال خلال برنامج «نصيحة لايف» الذي تبثه «البيان» على مواقع التواصل الاجتماعي، إن تحديد الميزانية للمسافر يعتمد على عدة عوامل مثل عدد المسافرين بالنسبة للأسر وعدد الأيام التي ستقضيها.

وأضاف: «توجه المسافرين اليوم بخصوص طريقة تقسيم الميزانية يختلف عن السابق، حيث كان الجمهور يخصصون القسم الأكبر من الميزانية للفندق بينما يبحث المسافر اليوم عن التجربة».. بهذه الكلمات شرح مأمون حميدان أولويات المسافر اليوم الذي قد يختار البعض الإقامة في مسكن عادي وليس في فندق مقابل توفير بعض من المال والاستفادة منه بالاستمتاع بقضاء أوقات مختلفة مثل التسوق وحضور مهرجانات أو حفلات وغيرها من الأنشطة.

وحول الوجهات التي يقصدها المسافر العربي في منطقة الخليج، أوضح مأمون أن الوجهات المفضلة لهم تتميز بالطبيعة الخلابة وتحمل طبيعة عائلية وبها أنشطة للصغار في السن على وجه التحديد علاوة على كونها قريبة من بلاد أخرى بحيث تكون محطة للتنقل إلى بلاد أخرى فعادة المسافر العربي لا يحب المكوث في مكان واحد.

وبالنسبة للسياحة الداخلية في الدولة، فهناك الكثير من الأماكن التي يمكن الذهاب إليها مثل رأس الخيمة التي تلحظ نمواً وتطوراً في عدد الفنادق والمنتجعات إضافة إلى تمتعها بطبيعة خلابة مثل الجبال وأيضا الشارقة التي تعد وجهة للعائلة وتعج بالمهرجات الثقافية والحفلات والأنشطة التراثية وغيرها.

وبينما تعد الوجهات الأوروبية مفضلة لكثيرين وأغلى من الوجهات الآسيوية من ناحية التكلفة خصوصاً بالنسبة للعائلات، نوّه حميدان إلى أن الأخيرة تقدم الكثير للزائر من ناحية التجربة والطبيعة الخلابة مثل دول ماليزيا والهند وأندونيسيا وبالي وسيرلانكا.

وأشار مدير عام «ويجو» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند إلى أنه مع الازدياد المطرد في مواقع الحجز عبر الإنترنت، اصبح من الضروري للفرد أن يستخدم مواقع مقارنة الأسعار للاستفادة من الأسعار التنافسية والحصول على أسعار أفضل بكثير.