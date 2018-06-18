كيف تخطط لإجازتك الصيفية بأفضل الأسعار؟ تابعونا غداً في "نصيحة لايف"

مع حلول الإجازة الصيفية، يبدأ كثيرون في التخطيط لرحلاتهم واختيار الوجهة السياحية والقيام بعملية الحجوزات التي تجري غالباً على الانترنت. ولضمان نجاح هذه الرحلات، يستضيف موقع البيان الإلكتروني مأمون حميدان، مدير عام "ويجو" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند في برنامج "نصيحة لايف" الذي تبثه الصحيفة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستغرام.

وخلال الحلقة التي الذي ستعرض يوم الأربعاء 20 يونيو 2018 في تمام الساعة 1 ظهراً، سيقدم حميدان نصائح للمسافرين قبل عطلة الصيف للاستمتاع في رحلاتهم السياحية والتي تتعلق باختيار الوجهة السياحية، واجراءات السفر، وبرامج الرحلات، والميزانية وبطاقات الائتمان، وتحويل الأموال، والحصول على تأمين للسفر.

يمكن للمتابعين التفاعل معنا وإرسال ما لديهم من أسئلة ابتداء من الآن على وسم #نصيحة_لايف أو توجيه أسئلتهم مباشرة خلال الحلقة.