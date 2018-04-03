البيان الإلكتروني يحذر: لا تشارك موقعك على شبكات التواصل

ينشر ملايين المستخدمين، بشكل يومي، بياناتهم الخاصة على الشبكات الاجتماعية، من دون معرفة كيف يمكن استخدامها لاحقاً. وفي هذا الصدد حذّر دانيال خياط، خبير تقني في مجال الهواتف الذكية والتطبيقات وأمن المعلومات، خلال برنامج «نصيحة لايف» الأسبوعي، الذي يبثه «البيان الإلكتروني»، المستخدمين من مشاركة بياناتهم الشخصية مثل العمر ورقم الموبايل والموقع على مثل هذه الشبكات، للحفاظ على أمن معلوماتهم. في الوقت نفسه، ذكر خياط أن شركات الإعلانات تستخدم هذه البيانات لأغراض تجارية مثل استهداف المستخدمين بإعلانات تجارية أو رسائل لدعم حملات معينة.

ويعد الموقع من أكثر المعلومات خطورة، التي يشاركها المستخدمون على الشبكات الاجتماعية، حيث يستخدم لتتبع أماكن الأفراد، الأمر الذي قد ينجم عنه جرائم مثل السرقة. وأكد خياط أهمية الاحتفاظ بالبيانات الخاصة على جهاز الكمبيوتر وليس الموبايل.

#نصيحة_لايف يستضيف دانيال خياط خبير تقني في مجال الهواتف الذكية للحديث عن طرق حماية أجهزة الموبايل من الاختراق https://t.co/rZyroSLpXJ — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 28, 2018

ونصح خياط قراء «البيان» خلال الحلقة التي حققت تفاعلاً مميزاً بعدم القيام بمعاملات تستلزم الدخول لبيانات المستخدم الخاصة أثناء استخدام الواي فاي العام مثل البيانات البنكية أو المعاملات الشرائية، التي تستخدم استخدام بطاقة الائتمان لحماية جهاز الموبايل من الاختراق.

وأكد أهمية أن تكون شبكة الإنترنت المستخدمة موثوقة ومشفرة لدى الانضمام لها حتى لا يشكل ذلك خطراً على خصوصية المستخدم، مشيراً إلى أن الحالة الأمثل التي تضمن حماية الهاتف من الاختراق هي الاتصال بالـ 4G أو 3G لأنها أكثر أماناً. وقال إنه يجب ألا يفعّل الأفراد البلوتوث وتقنية التواصل قريب المدى إلا عند الضرورة.

وأوضح أن التطبيقات التي تدعي معرفة من زار حسابات المستخدم على مواقع التواصل أو قام بعمل حظر غير دقيقة، مؤكداً أهمية الانتباه وقراءة نبذة عن التطبيقات قبل تحميلها على جهاز الموبايل، والتي توجه رسالة للمستخدم بالسماح بدخول الكاميرا الهاتف أو غيرها من الملفات.