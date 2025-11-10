«دي بي ورلد» تقود التحول الرقمي في سلاسل التوريد العالمية

تواصل مجموعة «موانئ دبي العالمية – دي بي ورلد» ترسيخ مكانتها الرائدة في قطاع التجارة العالمية، عبر الاستثمار المتواصل في الحلول الرقمية المتكاملة لسلاسل التوريد، وتبني أحدث التقنيات التي تسهم في رفع الكفاءة وتعزيز الاستدامة وتلبية متطلبات المتعاملين المتزايدة.

وأكدت المجموعة أن التحول الرقمي يشكل محوراً استراتيجياً في عملياتها، من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وأدوات الأتمتة الذكية في مختلف المراحل التشغيلية، بما يسهم في تحسين سرعة الإجراءات، وخفض التكاليف والانبعاثات الكربونية.

وفي هذا السياق، برزت منصة CARGOES الرقمية التابعة للمجموعة كأداة محورية في هذا التحول، حيث قامت بأتمتة عمليات الموانئ والمحطات، ورقمنة الإجراءات الجمركية، إضافة إلى توفير خدمة التتبع الشامل للشحنات عبر البحر والجو والبر.

وسجلت المنصة إنجازات نوعية خلال الفترة الماضية، إذ ساعدت منظومة CARGOES Customs System عدداً من المحطات التابعة للمجموعة في معالجة أكثر من 11 مليون حاوية نمطية من خلال نحو 55 مليون معاملة رقمية، وهو ما انعكس في توفير ملموس بالوقت والتكاليف، فضلاً عن تقليص الانبعاثات.

كما أسهمت في دعم إحدى الهيئات الجمركية الشريكة بخفض أوقات الفحص بنسبة 27 %، واستعادة إيرادات مفقودة تجاوزت 100 مليون دولار، وهو ما يعكس الأثر الإيجابي المباشر للتحول الرقمي على الاقتصاد والتجارة العالمية.

وأتاح نظام CARGOES Runner، وهو برنامج تشغيل الشحن الداخلي الخاص بالمجموعة، معالجة أكثر من 220 ألف حاوية نمطية حتى الآن، بقيمة تجاوزت 450 مليون دولار، عبر 107 مكاتب شحن تابعة للمجموعة حول العالم خلال عام 2024، ليشكل محطة بارزة في مسيرة التحول الرقمي للمجموعة.

وأطلقت «دي بي ورلد» منصة رقمية متطورة لحجز خدمات النقل البحري قصير المدى لدى «بي أند أو فيري ماسترز» و«يونيفيدر»، بحيث تشمل المنصة خدمات الشحن عبر البحر والسكك الحديدية ومراكب النقل والنقل البري بالشاحنات، ما يوفر تجربة متكاملة للمتعاملين ويعزز مرونة سلاسل التوريد.

كما حقق تحالف الشحن الرقمي، وهو شبكة مستقلة من وكلاء الشحن أسستها «دي بي ورلد» ، نمواً لافتاً خلال العام الماضي، بانضمام نحو 2000 عضو جديد ليصل إجمالي الأعضاء إلى 8000 عضو. ويمنح هذا التحالف أعضاءه أسعار شحن حصرية وأدوات رقمية متقدمة، ما يعكس الطلب المتزايد على الحلول التعاونية التي تعيد رسم ملامح قطاع سلاسل التوريد العالمي.

تواصل «دي بي ورلد» الاستثمار في البنية التحتية الرقمية المتقدمة التي تتيح دمج البيانات وتحليلها بشكل لحظي، وهو ما يعزز قدرة الحكومات والشركات على اتخاذ قرارات استراتيجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

أنظمة تنبؤية

وتعمل المجموعة على تطوير أنظمة تنبؤية قادرة على رصد التحديات المحتملة في حركة البضائع والتجارة قبل وقوعها، الأمر الذي يسهم في تجنّب تعطّل سلاسل التوريد وتخفيف الأثر الاقتصادي للأزمات العالمية.