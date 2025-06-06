شوكولاتة دبي تواصل السيطرة على الذائقة العالمية

يزداد الهوس عالمياً بشوكولاتة دبي.

وقد اشتعل التنافس في السوق الأمريكية على هذه الشوكولاتة، حيث تستعد سلسلة متاجر ليدل لإطلاق نسختها الخاصة من شوكولاتة دبي التي اجتاحت العالم، لتضع نفسها في مواجهة مباشرة مع منافسها القوي «تريدر جوز»، بحسب صحيفة ذي صن.

ويأتي هذا الإعلان ليثير حماس عشاق هذه الحلوى الفاخرة، خاصةً بعد أن كشفت ليدل أن منتجها سيكون «ضعف حجم» نسخة «تريدر جوز»، وسيباع بسعر 12.99 دولاراً.

ومنذ عام 2023، أصبحت شوكولاتة دبي ظاهرة عالمية بالفعل بفضل انتشارها الواسع والمتسارع على منصة «تيك توك».

هذه الحلوى الشرق أوسطية بنكهة الفستق، والتي تتميز بحشوتها الغنية بكريمة الفستق وقطع الكنافة المقرمشة المغطاة بالشوكولاتة الداكنة، أثارت إعجاب الملايين.

بدأ كل شيء بفيديو بسيط للمؤثرة ماريا فيرا، حيث استعرضت استمتاعها بهذه الحلوى في دبي، ليحصد الفيديو أكثر من 6.9 ملايين إعجاب ويفجر موجة طلب جنونية.

وكانت شوكولاتة دبي الأصلية غالية الثمن ويصعب العثور عليها، حيث كانت تباع في بعض المتاجر بما يقرب من 30 دولاراً للقالب الواحد.

ومع ذلك، قلب «تريدر جوز» الموازين عندما طرح نسخته الخاصة بسعر 3.99 دولارات فقط للقالب، ما جعله الخيار الأكثر جاذبية للمستهلكين.

ومع استعداد ليدل لإطلاق نسختها الخاصة من شوكولاتة دبي الجمعة، 13 يونيو، يتساءل كثيرون: هل ستتمكن ليدل من سحب البساط من تحت أقدام «تاجر جوز»؟ رغم أن سعر ليدل أعلى من سعر «تاجر جوز»، إلا أن مضاعفة الحجم قد تكون عامل جذب كبيراً للمستهلكين الذين يبحثون عن قيمة أكبر مقابل أموالهم.

ويستمر الهوس بشوكولاتة دبي في الانتشار، وقد بدأت بالفعل العديد من المتاجر الكبرى في طرح نسخ خاصة بها للاستفادة من هذا الاتجاه.

حتى سلسلة مقاهي «ستاربكس» دخلت على الخط بإطلاق لاتيه ماتشا مستوحى من هذه الحلوى الشهيرة.

ومع دخول ليدل كلاعب جديد في هذه الساحة التنافسية، يبدو أن معركة شوكولاتة دبي ستزداد سخونة، وفي النهاية الفائز الأكبر هو المستهلك.

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