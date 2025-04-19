الفستق قد يختفي من الأسواق العالمية والسبب شعبية شوكولاتة دبي!

في مشهد غير مألوف في صناعة الحلويات، أدّى الطلب المتسارع على "شوكولاتة دبي" الفاخرة إلى أزمة حادة في سوق الفستق العالمي، وسط تفاقم مستمر في أزمة الكاكاو التي تضغط على القطاع منذ سنوات.

منتج فاخر يتحوّل إلى ظاهرة عالمية

أطلقت شركة "FIX" الإماراتية منتجها المميز عام 2021، وهو مزيج فريد يجمع بين كريمة الفستق، وعجينة الكنافة، وشوكولاتة الحليب. ورغم البداية المحدودة، تحوّل المنتج إلى ظاهرة عالمية عقب انتشار مقطع مصوّر على منصة "تيك توك" في ديسمبر 2023، حصد أكثر من 120 مليون مشاهدة، وفق تقرير لصحيفة "فاينانشيال تايمز".

هذا الانتشار السريع أطلق موجة هائلة من التقليد من قِبل علامات تجارية عالمية، وسرعان ما أصبحت "شوكولاتة دبي" اسماً رائجاً في أسواق الحلويات، ما فاقم الضغوط على إمدادات الفستق عالميًا.

أسعار تقفز وإمدادات تختفي

وفقاً لجيلز هاكينغ من شركة "CG Hacking" لتجارة المكسرات، ارتفع سعر رطل الفستق المقشر من 7.65 دولارات إلى نحو 10.30 دولارات خلال عام واحد. وأوضح: "السوق حالياً يواجه استنزافاً غير مسبوق في الكميات المتوفرة".

ورغم الأسعار المرتفعة، لا يزال الطلب في تصاعد، فعلى سبيل المثال، تُباع شوكولاتة "ليندت" بطعم "دبي" في المملكة المتحدة مقابل 10 جنيهات إسترلينية للقطعة (145 غراماً)، أي أكثر من ضعف سعر منتجاتها التقليدية. ودفعت حمى الشراء بعض المتاجر إلى فرض قيود على الكميات المسموح بشرائها لكل زبون.

واستجابت علامات كبرى مثل "ليندت" وسلسلة متاجر "موريسونز" البريطانية بإطلاق منتجات موسمية مملوءة بكريمة الفستق لمجاراة موجة الطلب.

من فائض إلى أزمة

في عام 2023، كانت سوق الفستق تعاني من فائض في الإنتاج، ما أدى إلى انخفاض الأسعار وتوسع استخدام الفستق في صناعات غذائية جديدة. لكن الظروف تغيّرت سريعًا مع تراجع الحصاد الأميركي – خصوصاً في ولاية كاليفورنيا – وارتفاع الطلب المفاجئ.

ووفقا لصحيفة "فاينانشيال تايمز" أظهرت بيانات الجمارك الإيرانية، ثاني أكبر منتج للفستق في العالم، ارتفاع صادرات الفستق إلى الإمارات بنسبة 40% خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بعام 2024.

طلب يفوق القدرة الإنتاجية

تشارلز جاندرو، المدير العام لمجموعة "Prestat" البريطانية المتخصصة في الشوكولاتة الفاخرة، علّق بالقول: "شوكولاتة دبي بدت وكأنها ظهرت من العدم، لكنها الآن في كل متجر تقريباً". وأشار إلى صعوبات في تأمين مكونات مثل عجينة الكنافة.

تزامن ذلك مع أزمة خانقة في سوق الكاكاو العالمي، حيث أدت الظروف المناخية القاسية وانتشار الأمراض إلى تقلّص الإمدادات وتضاعف الأسعار ثلاث مرات خلال عام 2024، مما دفع الشركات إلى تقليص حجم منتجاتها أو تعديل تركيبتها لتقليل الاعتماد على الكاكاو.

"FIX": بدأنا الموجة... لكن السوق خرج عن السيطرة

شركة "FIX"، صاحبة المنتج الأصلي الذي حمل اسم "Can’t Get Knafeh of It"، رحّبت بالاهتمام العالمي، واعتبرته "حركة عالمية في عالم الشوكولاتة". لكنها حذّرت من استغلال الاسم بشكل مضلل من قبل شركات أخرى، مشيرة إلى أن منتجاتها الأصلية تُباع حصريًا داخل الإمارات ولساعتين فقط يومياً.

مع ذلك، لا يبدو أن الحمى ستخفت قريباً. فبحسب يوهانس لاديراخ، الرئيس التنفيذي لشركة "Läderach" السويسرية: "أطلقنا منتج شوكولاتة دبي قبل أشهر قليلة، ونحن اليوم نكافح لتلبية طلب لا يتوقف".