«سي إن بي سي»: الإقبال لا يتوقف عالمياً على شوكولاتة دبي

يتواصل انتشار موضة «شوكولاتة دبي» عالمياً دون توقف. لذلك، سارعت شركات أمريكية مثل «شيك شاك» و«كرامبل» إلى الاستفادة من الشعبية المستمرة والمتزايدة لشوكولاتة دبي من خلال طرح منتجات فرعية محدودة الإصدار، بينما ابتكرت شركات أخرى لتصنيع الشوكولاتة عشرات المنتجات المقلدة التي تُباع في متاجر «تارجت» و«كوستكو» و«أمازون» والآن في «ترايدر جوز».

ووُلدت فكرة «شوكولاتة دبي» لأول مرة في عام 2021 من قِبل سارة حمودة، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «فيكس ديزيرت شوكولاتير»، بسبب رغبتها الشديدة في تناول الشوكولاتة خلال فترة الحمل، وفقاً لشبكة «سي إن بي سي». ويتم حشو ألواح الشوكولاتة الأصلية بمزيج من كريمة الفستق والقطايف (عجينة الفيلو المبشورة) والطحينة.

وقالت حمودة: «كل ما كنت أعرفه في رأسي هو أنني أردت صنع لوح الشوكولاتة هذا، وهو في الأساس حلوى مغلفة بالشوكولاتة، ولكنه في الوقت نفسه يبدو وكأنه لوح شوكولاتة». وفي ديسمبر 2023، انتشرت هذه الألواح على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت: «بدلاً من تلقي طلب واحد أسبوعياً، بدأنا نتلقى 10 أو 15 طلباً. كان الأمر مثيراً، وقلت: كيف يحدث هذا كله؟» ألواح «فيكس» متوفرة فقط في دبي، وتُشحن مرتين يومياً عبر خدمة التوصيل المحلية «ديليفرو». كما تتوفر بشكل دوري في سوق دبي الحرة، وأفادت التقارير ببيع أكثر من 1.2 مليون لوح في أبريل، محققةً مبيعات بقيمة 22 مليون دولار (ما يزيد عن 80 مليون درهم).

وقد باعت شركة ليندت، المُصنّعة للشوكولاتة، والتي حققت أرباحاً بلغت 6.2 مليارات دولار للسنة المالية 2024، لوحاً محدود الإصدار في ديسمبر 2024، وقالت إنها تُطوّر وصفة شوكولاتة دبي دائمة جديدة «استجابةً للطلب الهائل».

وأطلقت «شيك شاك» ميلك شيك بإصدار محدود في أبريل بالنكهات المذكورة. كما تعمل كرامبل من جانبها على إنتاج منتج براوني فرعي. ولم تُنتج ستاربكس منتجاً رسمياً، لكنها روّجت لفكرة أحد العملاء لمشروب مستوحى من شوكولاتة دبي، والذي قالت لاحقاً إنه عزز المبيعات بين مستهلكي الجيل «زد».

وأطلقت باسكن روبنز ودانكن، المملوكتان لشركة إنسباير براندز، حلويات مستوحاة من شوكولاتة دبي في دول أخرى مثل ماليزيا وهولندا، لكنهما لم تؤكدا ما إذا كانتا ستطرحانها في الأسواق الأمريكية.

تقول ناتس فاكتوري، وهي متجر فواكه مجففة ومكسرات مقره مدينة نيويورك، إنها كانت أول شركة تصنع نسخة مقلدة من ألواح شوكولاتة دبي في المدينة. وتم إطلاقها في يوليو بعد اختبار إصدارات مختلفة في غضون يومين فقط، وذلك وفقاً لرئيسها التنفيذي دين ألال.

وتُصنع ألواح الشوكولاتة يدوياً، وقد اضطررنا إلى تحديد لوح واحد لكل عميل في المتجر ذلك الصيف في ظل الطلب الكبير. كما بدأ الناس يتصلون بنا بلا انقطاع. ولم نستطع تلبية الطلب، وقلبنا العالم رأساً على عقب لضمان تلبية الطلب. لكن أعتقد أننا الآن في وضع جيد.

وأضاف أن الشركة كانت تُنتج «بضع مئات» من ألواح الشوكولاتة يومياً. أما الآن، فتُنتج «بضعة آلاف» يومياً، وقد أضفنا المزيد من النكهات، ووظفنا عمالاً إضافيين، واشترينا المزيد من المعدات والتجهيزات لتلبية الطلب. كما ابتكرت «ناتس فاكتوري» حلويات أخرى مستوحاة من شوكولاتة دبي.

يتواصل هذا التوجه منذ 18 شهراً، ولا تزال المزيد من الشركات تنضم إليه. وقد أطلقت «ترايدر جوز» مؤخراً ما يُقال إنه أرخص نسخة من «شوكولاتة دبي» بسعر 3.99 دولارات للوح.

وتقول شركة تكنوميك الاستشارية لخدمات الطعام إنه من السابق لأوانه تتبع مجموعات نكهات «شوكولاتة دبي» في قوائم المطاعم، لكن مجموعات نكهات الشوكولاتة والفستق في قوائم المطاعم ارتفعت بنسبة 22.3 % بين الربع الرابع 2023 والفترة نفسها من عام 2024، وزادت بنسبة 5.9 % في العام السابق.