في إطار الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك.. تجارب تسوق ممتعة وسحوبات كبرى ومكافآت ضخمة في دبي

حملة خاصة لمجموعة دبي للمجوهرات تتضمن هدايا مجانية

مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الخاصة بالعائلات

تتواصل احتفالات دبي بعيد الأضحى المبارك في إطار حملة «العيد في دبي»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، حيث تزخر مراكز التسوق في أرجاء المدينة بالفعاليات الترفيهية، والعروض الترويجية، والجوائز الرائعة والمكافآت الحصرية، إلى جانب الأنشطة المتميزة، التي تناسب جميع الأعمار حتى 8 يونيو الجاري.

تطلق أبرز العلامات التجارية في دبي عروضاً ترويجية حصرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك حتى 8 يونيو الجاري، والتي تتضمن تخفيضات كبرى، وعروض «اشتر قطعة واحصل على الأخرى مجاناً»، وهدايا مع كل عملية شراء، وتخفيضات لفترة محدودة.

بينما تشمل قائمة المتاجر المشاركة في العروض بلومنغديلز، واتش & ام، وريفر آيلاند، وفي للعطور، وايس، وماماز وباباز، وبوما، ومجوهرات بيور جولد، وغيرها الكثير، ما يجعل من هذه العروض الوقت الأمثل لشراء ملابس العيد، أو الهدايا المميزة، أو تجديد ديكور المنزل بشكل أنيق.

الذهب

ولإضفاء المزيد من الفرحة على الاحتفالات تطلق مجموعة دبي للمجوهرات حملة خاصة بهذه المناسبة، حيث تقدم المتاجر المشاركة أرقى قطع المجوهرات على مستوى المنطقة، ويمكن للمتسوقين أن يستمتعوا بعروض حصرية، مثل الهدايا المجانية مع المشتريات، وعروض استرداد نصف السعر على قطع مختارة من الألماس واللؤلؤ، وخدمات الحفر المجانية على قطع المجوهرات، وعدم وجود رسوم على استبدال القطع الذهبية القديمة. وصممت هذه المبادرة لتقديم خيارات مميزة للهدايا، ومنح المتسوقين قيمة حقيقية وأسعاراً مميزة قبل بدء موسم السفر لقضاء عطلتهم الصيفية.

جوائز ضخمة

تشمل أبرز فعاليات الاحتفال بعيد الأضحى المبارك ضمن حملة «العيد في دبي» عرض «تسوق واربح» الحصري، الذي تنظمه مجموعة مراكز التسوق في دبي، ويستمر حتى الغد ثاني أيام العيد.

ويحصل المتسوقون الذين ينفقون 200 درهم فأكثر في 24 من مراكز التسوق المشاركة على قسيمة سحب رقمية، ما يمنح 25 شخصاً من سعداء الحظ فرصة الفوز بجوائز بقيمة 200000 درهم.

وتشمل مراكز التسوق المشاركة: مركز الغرير، ومركز بوابة الخيل المجتمعي، ومركز المنال، والقوز مول، وأرابيان سنتر، وباي أفينيو مول، وسنترال مول، وسنشري مول، وكراون مول، ودبي فستيفال بلازا، وجبل علي مول، ومرحبا مول، ومركز مدن المجتمعي، وإن دبلي إس وست زون مول (الخيل ومزهر)، وبالم ستريب مول، وسيرينا ماركت بليس، ومركز شروق المجتمعي، وسيليكون سنترال مول، وسنسيت مول، وتايمز سكوير سنتر، وتاون مول، ومركز فيلانوفا المجتمعي، ووست زون مزهر مول.

أنشطة ترفيهية

وتستعد وجهات التسوق والترفيه الرائدة في دبي لتنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية، والفعاليات الخاصة بالعائلات.

ويمكن للعائلات والزوار الاستمتاع باحتفالات عيد الأضحى على شاطئ البحر في ذا بييتش، جميرا بيتش ريزيدنس، مع تشكيلة مختارة من عروض المأكولات والمشروبات، وعروض التجزئة، والأنشطة الترفيهية الممتعة من 3 وحتى 8 يونيو، وتقدم مطاعم بافيليون آت ذا بيتش قوائم طعام خاصة، فيما تكمل روكسي سينما أجواء المرح مع عروض أفلام مستوحاة من أجواء العيد وأفلام عائلية.

وتحظى العائلات بتجربة غير مسبوقة مع فعالية ممتعة مستوحاة من العرض المرتقب لفيلم هاو تو ترين يور دراغون في مول الإمارات من 4 وحتى 14 يونيو، حيث تنقل الفعالية الزوار إلى نسخة بالحجم الطبيعي من هذا العالم المحبوب، مع صور ومؤثرات بصرية متطورة، وتصميم سينمائي رائع.

ويقدم دبي فستيفال سيتي مول لزواره عرض «تخيل» المصمم حديثاً، والذي يتم تقديمه كل ساعة ابتداء من الساعة 7 مساء اليوم وغداً.

كما ستضفي العروض التراثية لمسة ثقافية مميزة في اليومين الأول والثاني من العيد ابتداء من الساعة 5 مساء، وسيحصل الزوار المحظوظون الذين يمرون عبر مدخل كبار الشخصيات على هدايا تذكارية بين الساعة 2 ظهراً و9 مساء.

وسيستمتع عشاق كرة القدم أيضاً بتجربة ميسي، التي يقدمها مركز التسوق الشهير، وهو أول معرض من نوعه في المنطقة يحتفي بمسيرة لاعب كرة القدم الشهير ليونيل ميسي، من خلال مناطق تفاعلية، ومجموعة من أنشطة الواقع الافتراضي، وكذلك المعزز، إلى جانب المنتجات الرسمية.

ويستضيف ميركاتو مول عروضاً وورش عمل يومية مستوحاة من أجواء عيد الأضحى المبارك من 6 وحتى 9 يونيو، إلى جانب أنشطة الرسم على الوجوه، وعروض حلوى غزل البنات، وأنشطة حرفية وإبداعية، كما يمكن للعائلات الاستمتاع بعروض ترويجية حصرية، من خلال تطبيق «بريفيليدج بلس».

ويدعو سيتي ووك الجميع للاحتفال بعيد الأضحى المبارك مع مجموعة ممتعة من العروض الترفيهية، وتجارب المأكولات والمشروبات، والأنشطة العائلية المميزة من 6 وحتى 9 يونيو، ما يجعل سيتي ووك وجهة مثالية للهروب من حرارة الصيف، وصنع ذكريات مميزة بصحبة العائلة والأصدقاء.

وتعود فعالية «Versus 2.0» إلى ابن بطوطة مول من اليوم وحتى 15 يونيو، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالألعاب الرقمية، ومنافسات الألعاب الإلكترونية، وسباقات محاكاة الفورمولا 1، وورش العمل التفاعلية يومياً من الساعة 2 ظهراً وحتى 10 مساء.

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