تجارب مميزة وعروض استثنائية خلال عيد الأضحى المبارك في دبي

مجموعة من التجارب والعروض الاستثنائية تحتضنها دبي خلال عيد الأضحى المبارك، ضمن وجهاتها المميزة خلال عيد الأضحى المبارك، حيث تحفل وجهات دبي القابضة للترفيه، تحديداً، بباقات أنشطة وبرامج إبداعية وترفيهية متميزة، خاصة في دبي باركس™ آند ريزورتس وحديقة وايلد وادي المائية™ وذا جرين بلانيت™ دبي، إذ إنها تتيح للجميع الاستمتاع بأجمل الأوقات وتجارب المغامرات والترفيه الحية بالإضافة إلى عروض المأكولات الشهية التي تضفي مزيداً من الألق والروعة على عطلة العيد.

ففي دبي باركس™ آند ريزورتس يوفر متنزه ريفرلاند™ دبي، الوجهة المفضلة في دبي لالتقاط أجمل الصور والاستمتاع بتجارب لا تنسى، أجواء عائلية فريدة مع خيارات ترفيهية على مدار اليوم.

ويمكن للضيوف استكشاف منطقة «ميني وورلد» التفاعلية، والتي تضم 25 من أشهر المعالم من حول العالم، أو الاستمتاع بجولة مائية هادئة تتكامل مع أشهى خيارات المأكولات على متن قارب ريفرلاند.

ويمكن لمحبي المغامرات اختبار مهاراتهم وقدراتهم في في ملاعب الرماية بالقوس ورمي الفأس، بينما يمكن لهواة اللياقة البدنية استكشاف مسار الدراجات الترفيهي المناسب للدراجين المحترفين والمبتدئين، حيث يمكن للزوار إحضار الدراجات أو السكوترات الخاصة بهم أو استئجارها من المتنزه.

وتستمر الأجواء الحيوية في ريفرلاند™ دبي مع العديد من عروض موسيقى الدي جيه والعروض المتجولة، بما فيها عرض «الديناصورات الراقص» الذي يستمر لمدة 25 دقيقة، ويضم العديد من الراقصين الموهوبين إلى جانب مجسمات لهذه الكائنات المذهلة برفقة مدربي الديناصورات المتخصصين، ومن ثمّ إمكانية لقاء الديناصورات والتقاط الصور والتعرف على الكثير من المعلومات الشيّقة عنها.

ولا تكتمل روعة التجربة دون الاستمتاع بأطايب المطبخ الإماراتي التقليدية ضمن بوفيه العيد في مطعم الماشوه، والذي يقدم تجربة مأكولات عائلية تحتفي بأجواء العيد الدافئة.

ويمكن للضيوف تذوق أشهى مأكولات البوفيه بسعر 120 درهماً للبالغين و60 درهماً للأطفال، فيما سيحظى الأطفال حتى 5 أعوام بوجبات مجانية، بما يتيح مشاركة أشهى أطباق العيد مع أفراد العائلة.

وبدوره، يقدم موشنجيت™ دبي، أكبر متنزه مستوحى من عالم هوليوود في المنطقة، للعائلات فرصة الاستمتاع بـ 29 من الألعاب المميزة والعروض الترفيهية الحية والتجارب التي لا تنسى ضمن مناطق «دريم ووركس» و«كولومبيا بيكتشرز» و«ليونزجيت»، مما يجعله الوجهة الأمثل لقضاء أجمل الأوقات خلال عيد الأضحى المبارك.

كما يدعو ريال مدريد ورلد، أول متنزه يحمل علامة نادي ريال مدريد في العالم، ضيوفه من العائلات والباحثين عن التشويق والمرح لقضاء أوقات لا تُنسى خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث صُمم المتنزه ليلائم الضيوف من جميع الأعمار، ويمكنهم فيه استكشاف ثلاث مناطق فريدة تضم العديد من الألعاب والتحديات التفاعلية، بالإضافة إلى المقتنيات والمنتجات التذكارية التي تحمل شعار النادي.

ويمكن لضيوف منتجع LEGOLAND® دبي خلال عيد الأضحى المبارك، الاستمتاع بفعالية «مهرجان الانتعاش الصيفي» الحصرية المليئة بالحماس والحيوية والمرح الذي لا ينتهي.

واعتباراً من الساعة 10 صباحاً وحتى 7 مساءً، ستتحول حديقة LEGOLAND® Water Park إلى مساحة احتفالية لا مثيل لها، تضم الكثير من الألعاب الشيقة والعروض الترفيهية الحية والاحتفالات الراقصة، بالإضافة إلى فرص لقاء الشخصيات المفضلة وسحوبات الجوائز وغيرها الكثير، لتوفر الخيار الأمثل للتغلب على حر الصيف وقضاء أجمل الأوقات بصبحة جميع أفراد العائلة.

ويستمر المرح بالنسبة لنزلاء «ليغولاند هوتيل»، مع الاحتفال الإضافي الذي يُقام ضمن حوض السباحة الخاص بالفندق من الساعة 6:45 حتى 8:00 مساءً.

ويمكن للعائلات أيضاً اختتام الاحتفالات بأفضل شكل ممكن مع بوفيه العشاء الذي يقدم تشكيلة من ألذ المأكولات الشرقية في مطعم بريكس فاميلي، وبسعر 159 درهماً للبالغين و69 درهماً للأطفال.

وسيقدم لابيتا دبي باركس™ آند ريزورتس، أوتوغراف كولكشن بين يومي 6 و9 يونيو، فرصة مميزة لقضاء أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء خلال عشاء عيد الأضحى المبارك.

وتتهيأ في حديقة وايلد وادي المائية™، الوجهة العائلية المثالية للأنشطة المائية في دبي، فرص باستمتاع بأجمل التجارب المائية مع أكثر من 30 لعبة وتجربة ترفيهية وسط إطلالات خلابة على برج العرب.

ويمكن لعشاق المغامرات والتشويق اختبار قدراتهم مع لعبة «جميرا سكيرا» التي تتحدى الجاذبية، أو ركوب الأمواج في تجربة «وايب آوت آند ريب تايد فلو رايدرز»، أو خوض المنحنيات الشيقة والسريعة في «تانتروم آلي» و«برج سورج».

أما للباحثين عن تجربة أكثر هدوءاً، فيمكنهم الاستمتاع بركوب القارب في «رحلة جحا» التي تمتد عبر النهر المتهادي، بينما يستمتع الأطفال بالانتعاش في تجربة «بحيرة وقارب جحا».

ومن خلال مزيج مبتكر من الألعاب الحماسية والأجواء العائلية والإطلالات الخلابة، توفر حديقة وايلد وادي المائية™ الملاذ الأمثل لجميع أفراد العائلة في عيد الأضحى المبارك.

وتوفر «ذا جرين بلانيت دبي»، الغابة الاستوائية الداخلية الوحيدة من نوعها في المنطقة، لضيوفها الاحتفال بأجواء عيد الأضحى المبارك بين أحضان الطبيعة، وذلك ضمن طوابقها المتنوعة التي تحتضن أكثر من 3 آلاف نوع من النباتات والحيوانات.

وتبدأ أسعار التذاكر من 129 درهماً للشخص الواحد، بما يتيح للضيوف الاستمتاع بعروض عيد الأضحى وقضاء يوم كامل والاستمتاع بأروع التجارب المستوحاة من الغابات الاستوائية.