برامج فنية وترفيهية عالمية في دبي خلال عيد الأضحى

تحتفل دبي بعيد الأضحى المبارك مع مجموعة رائعة من العروض الترفيهية في مختلف أنحاء المدينة، تجمع الأصدقاء والعائلات معاً، للاستمتاع بتجارب لا تُنسى حتى 8 يونيو، وذلك في إطار احتفالات «العيد في دبي»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة. وتشمل الفعاليات حفلات موسيقية، يحييها كوكبة من ألمع النجوم، وعروضاً كوميدية ومسرحية مذهلة، وتجارب ممتعة، تناسب جميع الأعمار والاهتمامات.

ومن بين أبرز الفعاليات المميزة، التي يمكن الاستمتاع بقضاء أوقات رائعة، خلال حضورها، الحفل الموسيقي لفنان العرب محمد عبده بحفل مباشر في 7 يونيو، ضمن كوكاكولا أرينا، إذ يعود محمد عبده إلى دبي في أمسية حافلة بالطرب الأصيل، ليقدم للجمهور باقة من أشهر أغانيه على مسرح كوكاكولا أرينا.

كما تقام حفلات «كاندل لايت» في دبي 7 يونيو، في فندق جميرا ميناء السلام بمدينة جميرا، حيث إنها تتيح للضيوف فرصة الاستمتاع بأجواء استثنائية مع مئات الشموع، التي ستزين المكان في حفلين موسيقيين رائعين، مع أعمال كلاسيكية خالدة للموسيقار «فيفالدي»، بالإضافة إلى مجموعة من أغاني الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

عالم الفكاهة

وعلى صعيد العروض الكوميدية العالمية، ينظم عرض رومان فرايسينيه «أُو ديلا»، في 7 يونيو، بمسرح الإمارات، حيث يقدم الفنان الكوميدي الفرنسي رومان فرايسينيه العرض المليء بالفكاهة بأسلوبه المميز، ويعد «أو ديلا» الجزء الثاني من ثلاثة عروضه الشهيرة، كما يقام عرض «سو ميني ثينغس»: «So Mini Things»: لشرادها جاين، بتاريخ 7 يونيو، في قاعة الشيخ راشد بالمدرسة الهندية الثانوية، وخلاله تقدم الفنانة الكوميدية الهندية شرادها، التي تحظى بشعبية واسعة، عرضاً مسرحياً بأسلوبها القصصي المتميز لمدة 90 دقيقة، حيث يسلط العرض الضوء على الأجواء المرحة للحياة اليومية بصورة كوميدية ساخرة.

وأيضاً تحتضن دبي باقة منوعة من العروض المسرحية في أيام العيد، لجميع الأعمار، ومن بينها، «ألف ليلة وعرس»، حيث تقدم في 7 و8 يونيو، بقاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

وتقدم هذه المسرحية الكوميدية محاكاة ساخرة ومعاصرة لـ«ألف ليلة وليلة»، باللغة العربية، حيث تستخدم السخرية للتأمل في مواضيع مثل الحب، والصراع، والتواصل في الحياة الزوجية، ويتم تقديم المسرحية برعاية مسرح دبي الأهلي، وتجمع بين القصة الكلاسيكية وأسلوب الحياة المعاصر.

وعلى صعيد التجارب التفاعلية الممتعة، يمكن لأفراد الجمهور الاستمتاع بعرض «عشاء مع دليل – لغز جريمة قتل غامضة»، في يوم 7 يونيو، ضمن سفينة الملكة إليزابيث 2، إذ يمثل العرض تجربة ممتعة، ترتحل بهم إلى عوالم لغز جريمة قتل تفاعلي، حيث تجمع هذه الفرجة الشيقة بين العرض المسرحي، وتناول الطعام، وتتيح للمشاركين استجواب المشتبه بهم، وكشف الأدلة أثناء عملهم على حل القضية، مع الاستمتاع بوجبة عشاء من عدة أطباق تم تجهيزها خصيصاً لهم.

مزيج وتشويق

وتقدم احتفالات دبي بعيد الأضحى بالمبارك مزيجاً حيوياً من الثقافة والكوميديا والموسيقى والعروض التفاعلية، التي تناسب مختلف الأذواق والأعمار.

وفي السياق، تستعد مدينة إكسبو دبي لإطلاق أجواء من المرح والتشويق مع عروضها الصيفية الجديدة، التي تمتد من 1 يونيو إلى 30 سبتمبر المقبل.

في خطوة تهدف إلى تقديم تجربة مميّزة للعائلات، تُتيح مدينة إكسبو دبي للأطفال دون سن 12 سنة فرصة استكشاف ثلاثة من أبرز وجهاتها: «ألِف» و«تيرّا» و«الرؤية» مجاناً، في تجربة استكشاف لا حدود لها، ومتعة تنتظر المغامرين الصغار لتشبع فضولهم. تُعدّ الوجهات المختلفة «ألِف» و«تيرّا» و«الرؤية» بمثابة بوابة إلى مستقبل من الإلهام والإبداع، وحيث يقدّم كل منها عالماً فريداً من المعرفة والترفيه. وتشكّل هذه المعارض الثلاثة معاً «قلب مدينة إكسبو دبي»